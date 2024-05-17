Незаконное игорное заведение прикрыли правоохранители Новосибирска

В Новосибирске пресекли деятельность незаконного игорного заведения на улице Титова.
— В помещении игрового клуба полицейскими проведены обыски, в ходе которых изъято компьютерное оборудование, — говорится в сообщении МВД по региону.
В ходе рейда задержаны девушка 20 лет и 30-летний мужчина.
Возбуждено уголовное дело за незаконную организацию и проведение азартных игр.
Сейчас полиция проводит розыск для того, чтобы установить всех лиц причастным к незаконным играм.
Ранее редакция сообщала о том, что в 10 раз выросло количество дел по подпольным казино в Новосибирской области.
Источник фото: МВД по Новосибирской области.
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