Незаконное игорное заведение прикрыли правоохранители Новосибирска

В Новосибирске пресекли деятельность незаконного игорного заведения на улице Титова.

— В помещении игрового клуба полицейскими проведены обыски, в ходе которых изъято компьютерное оборудование, — говорится в сообщении МВД по региону.

В ходе рейда задержаны девушка 20 лет и 30-летний мужчина.

Возбуждено уголовное дело за незаконную организацию и проведение азартных игр.

Сейчас полиция проводит розыск для того, чтобы установить всех лиц причастным к незаконным играм.

Ранее редакция сообщала о том, что в 10 раз выросло количество дел по подпольным казино в Новосибирской области.