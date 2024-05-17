Новосибирца, ударившего ножом мужчину, задержала полиция

Один мужчина пырнул другого после ссоры в общественном транспорте Новосибирска.
Двое мужчин повздорили на остановке в Октябрьском районе, зашли вместе в автобус, а затем один из участников конфликта вышел за своим оппонентом на остановке и пырнул его сзади ножом.
Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, и врачи диагностировали у пациента колото-резаное ранение.
— Информация о случившемся была незамедлительно направлена в полицию, — отметили в сообщении МВД по Новосибирской области.
Прибывшие полицейские опросили пострадавшего и начали поиски сбежавшего мужчины. Его нашли по камерам видеонаблюдения и при помощи биометрической идентификации лиц FindFace.
Через несколько дней его удалось задержать на станции метро «Золотая Нива». Им оказался 27-летний житель Октябрьского района.
— Возбуждено уголовное дело по признакам умышленного причинение тяжкого вреда здоровью, — отметили в сообщении.
Его поместили под стражу. Проводится дальнейшее расследование.
Ранее редакция сообщала о том, что мужчина с ребенком на руках избил в лифте девушку в Новосибирске.
Источник фото и видео: МВД по Новосибирской области.
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