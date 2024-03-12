Незаконное размещение оптического кабеля на опорах ЛЭП может привести к авариям

угрожает надежности электроснабжения и устойчивости связи, потому что: В погоне за расширением зоны покрытия провайдеры идут на нарушение закона и не задумываются о последствиях для региона и простых пользователей. Незаконный подвес кабеляугрожает надежности электроснабжения и устойчивости связи, потому что:

при самовольном монтаже не учитывается техническое состояние опоры ЛЭП и дополнительные нагрузки на конструкцию, что может привести к повреждению и аварийным ситуациям;

оборудование затрудняет работы по плановому обслуживанию и устранению аварий в электросетях, что негативно сказывается на электроснабжении потребителей;

монтажники рискуют жизнью, устанавливая оборудование на опорах действующих ЛЭП;

самовольно проложенное оптоволокно должно быть демонтировано, и тогда все пользователи, подключенные к недобросовестному провайдеру, просто останутся без интернет-соединения;

при уклонении от демонтажа незаконных подвесов, работы вынуждены проводить энергетики, для чего им приходится отвлекать персонал и технику с плановых работ по обслуживанию электросетей и обесточивать линию, что причиняет неудобства местным жителям.

Особенную актуальность риски нарушения электроснабжения и прерывания связи приобретают накануне выборов Президента Российской Федерации. Ведь полноценное функционирование избирательных участков на территории области, а также дистанционное электронное голосование невозможны без электричества и устойчивого интернета.

Энергетики открыты к диалогу с провайдерами, готовыми выстраивать свою работу в цивилизованном правовом поле. Для легализации взаимоотношений операторам связи нужно направить заявку на info@eseti.ru о предоставлении доступа к воздушным линиям электропередачи с целью размещения линий связи.

А в остальных случаях персонал АО «РЭС» будет продолжать активную работу, направленную на обеспечение надежности электроснабжения потребителей Новосибирской области, в том числе проводить демонтаж незаконно размещенного оборудования.