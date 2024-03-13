Арестанту пытались передать в СИЗО Новосибирска мыло с мобильником внутри

На режимную территорию СИЗО № 1 едва не попал запрещенный предмет в виде сотового телефона с сим-картой.

― Поступила оперативная информация, в рамках проверки которой в ходе досмотра продуктовой посылки на имя одного из обвиняемых обнаружен и изъят сотовый телефон и одна сим-карта. Запрещенные предметы были спрятаны ухищренным способом в куске хозяйственного мыла, ― рассказали Infopro54 в ГУФСИН России по Новосибирской области.

На владельца этой хитрой передачки был составлен административный протокол. Изъятое имущество конфисковали. Теперь нарушителю грозит штраф.

Ранее редакция рассказывала, что заключенного будут судить за пропаганду экстремизма в колонии под Новосибирском.