40 тысяч сотрудников не хватает предприятиям и организациям Новосибирской области

Ситуация на рынке труда в регионах Сибири, как и в России в целом меняется. Уровень безработицы обновляет исторические минимумы и продолжает снижаться. По состоянию на 7 марта 2024 года уровень зарегистрированной безработицы в Новосибирской области составил 0,6% от численности рабочей силы.

По данным Минтруда региона, заявленная предприятиями и организациями потребность в работниках на начало марта составила 40 тыс. человек. Это на 26,2% больше аналогичного периода прошлого года.

О формировании рынка работника, для которого характерен дефицит соискателей при избытке вакансий говорят представители всех регионов Сибирского федерального округа.

Исследование портала hh.ru показало, что Новосибирская область попала в топ-3 регионов Сибири с самым высоким кадровым дефицитом по итогам февраля. Наиболее дефицитными в регионе являются специалисты из сферы медицины и фармацевтики, автомобильного бизнеса, производства, строительства и рабочего персонала.

Начальник департамента труда и занятости населения Томской области Светлана Грузных на пресс-конференции в ТАСС отметила, что в регионе также демонстрируется стабильно высокий спрос на рабочие профессии.

— Общий банк вакансий на сегодняшний день превышает порядка 10 тысяч свободных рабочих мест, он в три раза выше, чем количество зарегистрированных безработных в регионе. На 1 марта у нас в органах службы занятости зарегистрировали 3200 безработных, что на 200 с лишним человек ниже по сравнению с началом года, — говорит она.

Светлана Грузных уточнила, что больше всего вакансий в Томской области в обрабатывающей промышленности. К трендам последних шести месяцев, по ее словам, можно отнести повышение зарплат практически во всех отраслях.

— Очень хорошо подросла заработная плата на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, однако на фоне роста заработной платы наблюдается высокая потребность в кадрах.

По словам руководителя агентства труда и занятости населения Красноярского края Виктора Новикова, в регионе реализуется порядка 130 крупных инвестиционных проектов, которые дают большую кадровую потребность.

— Сегодня у нас почти 47 тысяч вакансий, которые заявлены в органы занятости. И это, прежде всего, связано с тем, что у нас в последние годы активно реализуются инвестиционные проекты, расположенные в районах Крайнего Севера или в Арктической зоне. И мы это предвидели еще несколько лет назад, — рассказал глава ведомства.

По его словам, в регионе разработана стратегия управления рынком труда. Она была поддержана Минтрудом РФ. Кроме того, в Красноярском крае разработана и принята правительством края программа профориентации, которая позволила системно подойти к работе.

О кадровом голоде в промышленности заявила и начальник управления Алтайского края по труду и занятости населения Надежда Капура.

— В Алтайском крае ситуация обусловлена во многом демографическим дисбалансом. Мы видим, что за последние пять лет численность населения в трудоспособном возрасте у нас сократилась более чем на 70 тысяч человек. Сегодня выходят на пенсию группы, по численности более многочисленные, чем группы молодых работников, которые приходят им на смену,— говорит глава ведомства.

Она уточнила, что на сегодняшний день работодателями Алтайского края заявлено более 23 тысяч вакансий. В регионе на 10 вакансий приходится пять безработных.

— Сегодня идет борьба за кадры. По некоторым отраслям у нас рост заработной платы составляет два и более раза. В обрабатывающих отраслях рост заработной платы составил порядка 143% к уровню прошлого года. И мы сегодня видим, в целом по региону, что темп роста реальной заработной оплаты превысил 117%. Такого не было за последние несколько лет, — констатировала она.

Надежда Капура добавила, что в регионе большое внимание уделяется вопросам подбора персонала и подготовки кадров. В регионе продолжается создание учебно-производственных кластеров по федеральной программе «Профессионалитет».

— В первую очередь это машиностроительный и транспортный кластеры. Кроме того, создан образовательный кластер в легкой промышленности, в туристической сфере. В 2024 году, вот на днях, будут открыты еще два кластера — для сельского хозяйства и для среднего профессионального образования по квалификации педагогика, — рассказала она.

Стоит отметить, что кластерный подход в подготовке кадров для предприятий применяется во всех регионах Сибирского федерального округа. Во всех регионах уже действуют транспортные, сельскохозяйственные, научные и другие кластеры. Новосибирская область также является участником федерального проекта «Профессионалитет». Победителем гранта на предоставление субсидии из федерального бюджета на оказание господдержки развития образовательных центров (кластеров) был объявлен Новосибирский педагогический колледж № 1 им. А. С. Макаренко. 1 сентября 2023 года на базе колледжа состоялось открытие регионального педагогического кластера, участниками которого стали 7 образовательных организаций региона.

В 2023 году по результатам конкурсного отбора на создание в 2024 году образовательно-производственных центров (кластеров) стали две профессиональные образовательные организации: Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники (Образовательно-производственный центр (кластер) – отрасль «Информационные технологии») и Новосибирский колледж промышленных технологий (Образовательно-производственный центр (кластер) – отрасль «Машиностроение». Помимо образовательных организаций, участниками кластеров также стали общественные организации и 15 предприятий Новосибирской области.

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