В Новосибирске при выборе имени для ребенка решающее слово за матерями

86% горожан довольны своими именами, только 1 человек из 100 хотел бы его сменить.

Как сообщает сервис Superjob, 57% родителей сами выбирали имя для своего ребенка. 33% предоставили эту возможность своей второй половине.

Подавляющему большинству родителей (93%) нравится имя своего ребенка.

К решению ребенка сменить имя 47% родителей отнесутся отрицательно. Каждый четвертый родитель утверждает, что займет нейтральную позицию.

Ранее редакция сообщала о том, что ЗАГС назвал самые необычные имена, которые дали детям в Новосибирске. Всего с начала года на свет появилось более 12 тысяч младенцев.