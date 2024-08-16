В Новосибирске при выборе имени для ребенка решающее слово за матерями

86% горожан довольны своими именами, только 1 человек из 100 хотел бы его сменить.
Как сообщает сервис Superjob, 57% родителей сами выбирали имя для своего ребенка. 33% предоставили эту возможность своей второй половине.
Подавляющему большинству родителей (93%) нравится имя своего ребенка.
К решению ребенка сменить имя 47% родителей отнесутся отрицательно. Каждый четвертый родитель утверждает, что займет нейтральную позицию.
Ранее редакция сообщала о том, что ЗАГС назвал самые необычные имена, которые дали детям в Новосибирске. Всего с начала года на свет появилось более 12 тысяч младенцев.
Источник фото: freepik.com/автор freepik
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