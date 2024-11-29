Незаконный оборот огнестрельного оружия пресекли силовики в Новосибирске

В Новосибирске задержали местного жителя за незаконный оборот оружия. Как сообщает УФСБ России по Новосибирской области, злоумышленник занимался продажей частично неработающего оружия, а также запчастей к нему. Среди покупателей были люди из разных регионов России, а также из-за рубежа.

— По заключению экспертов, затворы реализованных им якобы охолощенных винтовок «Мосина» оказались пригодными к боевому применению, — говорится в сообщении УФСБ по региону.

В жилище нелегального оружейника нашли и изъяли 18 единиц оружия и боеприпасы. Так, например, 3 пистолета «ПМ» и «Вальтер». Изъятое направили на экспертизу.

— В отношении новосибирца возбуждено уголовное дело, — отметили в ведомстве.

Сейчас фигурант находится под домашним арестом.

Ранее редакция сообщала о том, что конфискованные у новосибирских браконьеров ружья отправят в зону СВО. С помощью охотничьего оружия удобно сбивать дроны.