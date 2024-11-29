Новосибирские травматологи создали аппарат для изготовления костного трансплантата

Новосибирские ученые из НИИ травматологии и ортопедии разработали устройство для изготовления костного трансплантата. Оно было представлено на ярмарке продуктовых разработок в сфере медицины и здравоохранения в Москве.

— Это устройство предназначено для изготовления опороспособного аутокостного трансплантата с достаточной концентрацией костных клеточных элементов без дополнительного хирургического вмешательства, — рассказывает Анастасия Иванова, учёный секретарь ННИИТО, к.м.н.

Трансплантат может быть полезен в лечении дегенеративных поражений позвоночника, а также при хирургическом вмешательстве на суставах верхних и нижних конечностей.

Уточняется, что ключевым преимуществом устройства является его способность ускорять процесс послеоперационного восстановления, что, в свою очередь, позволит пациентам сократить сроки пребывания в больнице.

Разработка вызвала большой интерес со стороны представителей системы здравоохранения и компаний-производителей, отметили в ННИИТО.

Ранее редакция сообщала о том, что ученые НГТУ разработали отечественные антенны для GPS и ГЛОНАСС. Сейчас идет доработка опытных образцов.