Новосибирские травматологи создали аппарат для изготовления костного трансплантата

Новосибирские ученые из НИИ травматологии и ортопедии разработали устройство для изготовления костного трансплантата. Оно было представлено на ярмарке продуктовых разработок в сфере медицины и здравоохранения в Москве.
— Это устройство предназначено для изготовления опороспособного аутокостного трансплантата с достаточной концентрацией костных клеточных элементов без дополнительного хирургического вмешательства, — рассказывает Анастасия Иванова, учёный секретарь ННИИТО, к.м.н.
Трансплантат может быть полезен в лечении дегенеративных поражений позвоночника, а также при хирургическом вмешательстве на суставах верхних и нижних конечностей.
Уточняется, что ключевым преимуществом устройства является его способность ускорять процесс послеоперационного восстановления, что, в свою очередь, позволит пациентам сократить сроки пребывания в больнице.
Разработка вызвала большой интерес со стороны представителей системы здравоохранения и компаний-производителей, отметили в ННИИТО.
Ранее редакция сообщала о том, что ученые НГТУ разработали отечественные антенны для GPS и ГЛОНАСС. Сейчас идет доработка опытных образцов.
Источник фото: пресс-службы ННИИТО.
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru