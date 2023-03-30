В Сибири порядка 150 приусадебных участков и домов уже попали в зону паводка

Около 150 приусадебных участков и домов уже попали в зону паводка в регионах Сибирского федерального округа. Об этом сообщают пресс-службы региональных подразделений МЧС.

— В результате интенсивного снеготаяния в центральной группе районов Красноярского края произошли подтопления в восьми муниципальных образованиях: городах Красноярск, Ачинск, Енисейск, Назарово, а также в Большемуртинском, Сухобузимском, Ирбейском и Емельяновском районах. Подтоплены 79 приусадебных участков. Для жителей подготовлены 2 пункта временного размещения общей вместимостью 42 человека, — сообщает ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

По данным администрации Кемерова, в зону подтопления попало 30 домов.

– Сегодня ночью в Кировском районе работал оперативный штаб по устранению последствий разлива реки Алыкаевка. В районе железной дороги ночью и утром коммунальные службы проводили очистку подмостового пространства и водопропускных труб от намерзшего льда, который препятствует пропуску талых вод. Экстренной помощи никому не потребовалось, — говорится в сообщении мэрии города.

В Омской области около 15 частных домов оказались подтоплены талыми водами в поселке Новоалександровка на окраине Омска. Столько же домов попали в зону подтопления в деревне Грановщина Иркутской области. В районе ввели режим повышенной готовности.

Прокуратура проведет проверку из-за подтоплений в Омске.

— В ходе проверки прокуратура даст оценку полноты принимаемых муниципалитетом мер по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера, связанных с затоплением жилых домов, дорог, причинением вреда жизни, здоровью и имуществу жителей областного центра, а также своевременности по устранению неблагоприятных последствий, — сообщает пресс-служба прокуратуры.

При наличии оснований прокуратура обещает принять меры.

На территории Новосибирской области наблюдались подтопления талыми водами 6 приусадебных участков и цокольных этажей 23 жилых домов на территории Новосибирска, Бердска, Оби, Татарска, Кочковского, Новосибирского, Коченевского, Искитимского районов.

Отметим, что по оценкам МЧС России, в 2023 году в регионах Сибири в зону паводка могут попасть более 680 населенных пунктов, свыше 430 участков автодорог местного и регионального значения, а также более 220 социально-значимых объектов.

Ранее редакция сообщала о том, что метеорологи не уверены, что вторая волна паводка пройдет спокойно.