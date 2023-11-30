НГУ готов открыть свой филиал в Казахстане

Новосибирский государственный университет встретил делегацию представителей соседнего государства. На мероприятии рассматривался вопрос создания филиала НГУ и физико-математической школы в Казахстане.

— Наша научно-образовательная экосистема интегрирована в национальный контекст Казахстана и нацелена на отбор талантливых школьников с целью углубленного изучения предметов естественно-научного направления и реализацию совместных наукоемких проектов и технологий мирового уровня, — отметил ректор вуза Михаил Федорук.

Преимуществами университета при создании филиала в Казахстане являются крепкие и многолетние научные, образовательные и культурные связи НГУ с ведущими вузами Республики, а также поддержка мощной диаспоры выпускников-казахстанцев.

Сейчас Россия занимает первое место по числу казахстанских студентов, обучающихся за рубежом. Как отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Российской Федерации Даурен Абаев, важные преимущества России — это высокое качество образования, сильная научно-исследовательская база и отсутствие языкового барьера.