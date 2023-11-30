Вооруженный новосибирец устроил стрельбу в ресторане около ТЦ «Сан-Сити»

Задержан мужчина, который открыл стрельбу в ресторане около «Сан Сити» в Новосибирске. Об этом сообщает агентство безопасности «Гвардия».

Все произошло в ресторане неподалеку от ТЦ «Сан Сити» около 11 утра. Дежурному поступил сигнал тревоги, а после звонок. В разговоре женщина предупредила, что дебошир вооружен и очень опасен.

Бойцы выдвинулись к ресторану в полном обмундировании. Уже в ресторане их остановила управляющая.

— Работница ресторана пояснила, что в зале находится много посетителей, примерно 30 человек, в том числе, дети. Все они сильно напуганы, — говорится в сообщении.

Постоянный клиент, высказывающий ранее угрозы, пришел в ресторан с пистолетом и произвел один выстрел.

Бойцам удалось задержать стрелявшего мужчину вместе с сотрудниками Росгвардии. Однако, когда у мужчины начали изымать арсенал, он поразил всех присутствующих.

— С собой у него были два пистолета, один из которых, был заткнут за пояс, второй — в сумке, длинный острый нож в пластмассовом чехле и газовый перцовый баллончик. Сверху лежали черные кожаные беспальцевые перчатки, — отметили в сообщении.

Известно, что мужчина житель Ленинского района Новосибирска, был ранее судим за незаконное хранение оружия. Также состоит на учёте в психдиспансере, злоупотребляет спиртным.

Предположительно одиночный выстрел был сделан из травматического пистолета. Пуля попала в обшивку дивана.

— Ношение с собой множества видов оружия задержанный пояснил опасной криминогенной обстановкой в городе, а осуществленный им выстрел — нечаянным событием, – рассказали в сообщении.

Ранее редакция сообщала о том, что обиженный сибиряк выстрелил в лицо водителю во время дорожного конфликта в Новосибирске.