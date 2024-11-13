Поставщик спецтехники обманул аграриев на 3 миллиона рублей в Новосибирске

Уголовное дело о мошенничестве при получении субсидий на сельскохозяйственную технику направлено в суд Новосибирска.

Обвиняемым выступает 47-летний руководитель коммерческой организации.

— С июня 2019 года по февраль 2020 года директор предприятия, специализирующего на продаже сельскохозяйственной техники, с целью увеличения товарооборота фирмы, привлек в качестве клиентов несколько аграрных организаций. Обвиняемый предоставил покупателям недостоверную информацию о том, что все оборудование, необходимое данным хозяйствам, подлежит субсидированию, — говорится в сообщении МВД Новосибирской области.

Организации выразили готовность купить оборудование. При заключении договоров купли-продажи руководитель компании предоставил поддельные паспорта на часть приобретённого оборудования. После этого покупатели обратились в администрацию региона и получили субсидии.

В результате действий руководителя организации бюджет региона понёс убытки в размере более трёх миллионов рублей.

В отношении мужчины применена мера пресечения в виде домашнего ареста. Его обвиняют в пяти эпизодах мошенничества.

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