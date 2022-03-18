Нидерланды заморозили российские активы объемом $220 млн

Власти Нидерландов заморозили российские активы объемом более €200 млн (около $220 млн) из-за санкций, связанных с ситуацией на Украине, пишет ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

— Я могу сказать вам, что за это время [с 24 февраля] мы заморозили или арестовали активы объемом более €200 млн. <…> Я полагаю, что эта цифра будет расти и дальше, — заявил Клаас Кнот в интервью голландской новостной программе Nieuwsuur.

15 марта министр финансов страны Сигрид Кааг оповестила, что нидерландские банки и финансовые организации заморозили российские активы объемом около $6,5 млн.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц.