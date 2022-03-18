Из новосибирских магазинов может исчезнуть молоко в картонных упаковках

В Новосибирской области могут возникнуть сложности с доведением готовой продукции до потребителя. В регион приостановлены поставки отдельных видов упаковочных материалов, которые производятся за рубежом. Об этом сообщила пресс-служба правительства Новосибирской области.

— Меры по импортозамещению упаковочных материалов и некоторого оборудования нам необходимо предпринимать незамедлительно, не дожидаясь, пока на складах закончатся запасы ранее приобретенной упаковки. Чтобы перестроиться, у нас есть максимум два-три месяца, — цитирует пресс-служба правительства министра сельского хозяйства региона Евгения Лещенко. — Мы призываем представителей нашего упаковочного кластера — а в Новосибирской области он довольно мощный — к конструктивному диалогу и вовлечению в решение этой задачи интеллектуальных ресурсов и производственных мощностей.

Приглашенные на встречу производители упаковочных материалов подтвердили: альтернативные варианты упаковки в регионе производить можно, и для большинства из них используется российское сырье. Так, например, новосибирские предприятия уже выпускают и готовы многократно наращивать производство полиэтиленовых и полипропиленовых бутылок, пакетов, стаканчиков для молочных продуктов.

Коммерческий директор ЗАО Племзавод «Ирмень» Павел Иваровский подтвердил Infopro54, что одной из ключевых тем обсуждений в региональном Минсельхозе с представителями молочной отрасли действительно стали проблемы с упаковкой.

— Дело в том, что один из крупнейших заводов России, производящих упаковку (литровую и поллитровую из пищевого картона), Санкт-Петербургский ООО «Элопак» (Финляндия) принял от нас заказы и заверил, что поставит в срок всю продукцию. Обычно мы заказываем на два месяца. Однако на днях нам пришло письмо, что предприятие не может поставить заказ, так как финский производитель картона отказался его поставлять на завод, — говорит Иваровский.

По его словам, одномоментно заменить картонную упаковку «Элопака» невозможно. Упаковки из картона в России сегодня производит компания Tetra Pak, но они не подходят для оборудования «Ирмени». Продукция еще одного игрока рынка — ЗАО «Ламбумиз» — сейчас пользуется повышенным спросом, цена упаковки возросла и сформировалась огромная очередь на продукцию. «Ирмень» еще заказывает упаковку в компании «Азимут» (Казахстан), но она также работает на финском картоне.

— Кто быстрее выполнит свои обязательства, с теми мы и будем работать дальше. Пока мы видим выход из ситуации в увеличении объемов выпуска продукции в мягкой упаковке — полипаках, которые производит новосибирский завод ООО «Нео-Пак». Для новосибирцев это не очень привычно, так как жители нашего региона предпочитают приобретать молоко в картонных упаковках, тетрапаках или пластиковых бутылках. Теоретически мы также можем перейти на продажу молока на розлив, — поясняет собеседник Infopro54. — Сейчас у нас запас картонной упаковки на полтора месяца. Бьем во все колокола и надеемся, что ситуацию все-таки удастся решить. По нашей информации, вопрос ушел на федеральный уровень. На мой взгляд, «Элопак», как предприятие, работающее на территории России, может выпускать упаковку на местном сырье. Просто нужно выстроить новые логистические цепочки. Главное, не затягивать решение этого вопроса, чтобы не пострадал конечный покупатель.

Отметим, что в сутки ЗАО Племзавод «Ирмень» производит около 130 тонн молока и молочной продукции — это около 25-30% потребности Новосибирска.

Ряд участников рынка отметили, что далеко не у всех молокоперерабатывающих предприятий области есть оборудование, позволяющее разливать молоко в гибкую упаковку.

— Я пока не слышал о проблемах с молочной упаковкой у фермерских хозяйств, — сообщил редакции председатель совета Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйство Новосибирской области (АККОН) Алексей Сальников. — Чаще всего они разливают свою продукцию в ПЭТ-бутылки. С их производством проблем нет.

Гендиректор АО «Новосибирский картонно-бумажный комбинат» Игорь Диденко пояснил редакции, что новосибирское предприятие производит пищевую упаковку из картона и гофрокартона, но с использованием вторичного сырья. Для упаковки молокоперерабатывающих заводов нужен многослойный картон из стопроцентной целлюлозы с белым слоем для нанесения печати.

— За Уралом сегодня нет заводов, которые могли бы производить заготовки из этого сырья. В России было два предприятия, которые делали заготовки. Но половина продукции для упаковки завозилась из-за рубежа — от финских и шведских компаний, — говорит Диденко. — Непосредственно упаковку типа эколин или тетра-рекс могут выпускать 5 предприятий в России.

В пресс-службе ООО «Нео-Пак» сообщили, что готовы наращивать производство гибкой упаковки — молочной пленки и такие заказы на предприятие уже поступают.

Еще одна актуальная для молокоперерабатывающих предприятий тема — маркировка продукции и логистика.

— Проблема внедрения QR-кодов на молочку сегодня является головной болью не только производителей, но и ритейлеров. На наш взгляд, ее не нужно педалировать в нынешней экономической ситуации. По моей информации, этот вопрос поднимают производители Южном, Уральском федеральных округах. Маркировка всегда дает удорожание, которое ударит по покупателю. Сегодня ни к чему еще один фактор роста цен на молоко, — говорит Павел Иваровский.

По данным регионального минсельхоза, в Новосибирской области работает 77 предприятий — производителей готовой молочной продукции. За 2021 год в регионе переработано около 330 тысяч тонн молока, увеличен выпуск питьевого молока (в 1,3 раза), молока и сливок сухих (в 1,7 раз), творога (на 22%). Валовое производство молока животноводческими хозяйствами региона по итогам 2021 года превысило 700 тысяч тонн.