В новом сезоне сериала «Оффлайн» одну из ролей сыграет уроженец Новосибирска

Уроженец Новосибирска, актер Никита Кологривый появится в сериале «Оффлайн» (18+). Второй сезон проекта стартует с 7 декабря. Актера показали в трейлере второго сезона.

Кологривый сыграет роль одного из создателей сайта по продаже запрещенных веществ.

Ранее уроженец Новосибирска играл в таких картинах как «Бендер», «По щучьему велению» и «Слово пацана».

Напомним, что актер из Новосибирска Ефим Петрунин играет роль в новом сериале СТС «Мафия – дело семейное». В сериале Петрунин играет молодого адвоката, который планирует жениться на коллеге. Но выясняется, что когда-то отец жениха посадил отца невесты в тюрьму.

Ранее редакция сообщала о том, что блогер из Новосибирска рассказал об участии в новом шоу «Сокровище императора».