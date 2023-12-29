Аналоги датского препарата от диабета будут выпускать без согласия правообладателя

С разрешения российского правительства компании «Герофарм» и «Промомед» будут выпускать в стране аналоги препарата от диабета «Оземпик», передает агентство РИА Новости.

Отмечается, что лекарственный препарат производится датской фармацевтической компанией Novo Nordisk. В России он будет выпускаться без согласия иностранного правообладателя.

В издании уточнили, что лицензия на выпуск препарата «Семавик» будет действовать по 31 декабря 2024 года. При этом гендиректор «Герофарм» Петр Родионов сообщил, что выдача принудительной лицензии даст возможность компании на законных основаниях обеспечивать пациентов необходимым лекарством.

Напомним, что датская Novo Nordisk прекратила поставки в РФ препарата от сахарного диабета под названием «Оземпик» этой весной.

Ранее редакция сообщала, что японская фармкомпания Astellas закрывает производство антибиотика Вильпрафен (Джозамицин) на территории РФ.