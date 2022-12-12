Никите Михалкову не понравилась форум-выставка новосибирского «Некрополя» в Москве

Во время авторской телепередачи «Бесогон TV» – выпуск «Рельсы для Анны Карениной» ведущий Никита Михалков резко высказался о форум-выставке ««Некрополь World Russia 2022», которая состоялась в одном из павильонов ЦВК «Экспоцентр» в Москве.

В частности, кинорежиссеру не понравился конкурс, который он посчитал аморальным, на одевание манекенов на скорость. Он также напомнил о недавно проведенном теми же организаторами конкурсе рытья могил на скорость.

Михалков считает такие конкурсы недопустимыми и просит сделать свои выводы «тех, кто отвечает за состояние внутренней жизни страны».

Напомним, глава оскандалившегося ритуального агентства Сергей Якушин в этом году умер от рака в возрасте 69 лет. Ранее он был объявлен в розыск, а впоследствии задержан в в Санкт-Петербурге и помещён под домашний арест. Центральный районный суд Новосибирска впоследствии несколько раз продлевал арест, в последний раз — в феврале текущего года с сохранением всех принятых судом в отношении подозреваемого ограничений.

В настоящее время на базе его крематориев работает Музей мировой погребальной культуры, который включен в список наследия ЮНЕСКО.

Ранее редакция сообщала, что за семь лет количество бесплатных захоронений в Новосибирске выросло более чем в 50 раз.

Фото с сайта новосибирского крематория