«У нашего бизнеса появилась возможность купить целые предприятия за рубежом»

— Александр Иванович, недавно, комментируя рост количества иностранных собственников в Новосибирской области, вы говорили о появлении интересного «окна возможностей» для российского бизнеса: шанса купить европейские предприятия и их оборудование по льготным ценам.

— В период спада экономики всегда возникают интересные возможности. Как на рынке ценных бумаг, так и в реальном производстве в момент падения рынка можно войти в определенные активы, которые потом вырастут в цене. Я вижу, что в текущем моменте и в ближайшие 2 года на рынке Восточной и Западной Европы, а также Америки сформировались такие условия. В этих странах сейчас стремительно нарастают кризисные явления и можно приобрести как оборудование, так и сами предприятия по цене 10-20% от их реальной рыночной стоимости в нормально функционирующей экономике. Для этого активы просто нужно вывезти в другую страну, где они будут эффективно работать.

В ЕС сейчас крайне невыгодно вести бизнес в связи с увеличением энергетических, финансовых рисков, поэтому капитал из стран Евросоюза, и в первую очередь из наиболее промышленно развитой Германии, активно ищет пути отхода. Такой интерес есть у бизнеса в Прибалтике, Польше, Франции, Англии. Не зря президент Франции Эмманюэль Макрон недавно ездил в Штаты, где уговаривал американцев распространить условия поддержки экономики на Европу. То, что ЕС сейчас проигрывает в конкурентной борьбе, становится очевидно даже самым упертым либеральным экономистам.

Напомню, США сейчас выделяют около 800 млрд долларов для борьбы с инфляцией и одновременно блокируют возможности Китая работать с Европой. В частности, европейцам запрещено использование китайских микросхем в изделиях, которые будут продаваться в Америке. Зависимость европейской экономики от Китая сегодня колоссальная, и без КНР она обречена. А Америка стремительно разворачивает индустриализацию в своей стране, чтобы заполнить пустоты. В последние десятилетия в США сильно отстали в некоторых отраслях и потеряли конкурентоспособность в сфере промышленного производства по сравнению с КНР.

— Какие пути отхода изучает европейский бизнес?

— Бизнес начинает перемещаться в Китай, Индию, Вьетнам, Турцию, у которых появилась возможность работать с дешевыми российскими энергоресурсами. То есть мы видим повторение ситуации 70-х годов прошлого века, когда дешевый российский газ, металл и прочие сырьевые ресурсы позволили Европе в короткие сроки многократно нарастить объемы своей промышленности и повысить ее конкурентоспособность.

На мой взгляд, в нынешней ситуации перед Россией открываются наиболее интересные возможности. Именно мы можем предоставить самые привлекательные условия для промышленного бизнеса с точки зрения стоимости ресурсов. У нас на рынке освободились целые ниши в связи с уходом западных компаний. Кроме того, возникает много непрямых возможностей, которые также реально использовать.

— То есть процесс покупки предприятий, оборудования в Европе и их передислокация в Россию тоже идет?

— Конечно, причем инициаторами зачастую выступают сами иностранные партнеры, которые ищут возможности, чтобы остаться на рынке, в том числе в России. Например, так случилось с подшипниками. Кто-то использует для новой базы КНР, Индию, где создает предприятия-дубли, а кто-то сразу приходит в РФ, хотя и через третьи страны, чтобы не попасть под санкции. На самом деле механизмов для таких сделок достаточно много.

— Какие предприятия интересны российскому бизнесу?

— Спектр очень широк, начиная от автоматической булочной, которую готов покупать индивидуальный предприниматель, и заканчивая крупным заводом, который изучают наши промышленные гиганты. В Лондоне закрывается половина пивных, так как нет газа для обеспечения их работы, а наш бизнес выкупает их оборудование. В Америке на торги выставляется много заправок. Такие сделки, насколько я могу наблюдать, проходят сейчас очень активно. Они не афишируются, но идут: выстраиваются логистические цепочки, заключаются договоры. Здесь мы конкурируем с Китаем, Индией, Вьетнамом, бизнес которых также заинтересован в покупке подобных активов. Турецкий бизнес готов поставлять нашим маслозаводам оборудование б/у и новое с условием того, что мы будем продавать им масло. Эта позиция становится крайне выгодной. То же самое идет по производным из зерна, по удобрениям. Гигантский спрос в Европе на пеллеты, которые наш бизнес завозит через страны СНГ.

Мы убедились, что наша экономика в очередной раз всех удивила, как и наши предприниматели. Приведу пример. В начале марта ко мне приезжали поставщик оборудования с Дальнего Востока и его покупатель из Казани. Они должны были поставить оборудование в Норильск, выплатили производителю аванс, а потом случилось 24 февраля, скачок валюты, и в долларах контракт стало совершенно невозможно выполнить. Лизинговая компания отказалась оплачивать остаток основной суммы контракта. Напомню, лизинг тогда предлагался по цене от 28% и выше, рублевые кредиты стоили столько же. Стоимость сделки получалась звездная. В итоге нам удалось в течение пары дней договориться с поставщиком и переписать контракт в юанях, мы убедили его доставить оборудование на Дальний Восток, где оно еще месяц лежало на складах, и за это время договорились с двумя лизинговыми компаниями, так как экономика проекта была очень убедительной. В итоге оплата прошла в юанях, а когда пошла навигация, оборудование было отправлено в Норильск и в июле приступило к работе. Это лишь один из множества примеров, который показывает, что в самой сложной ситуации не нужно унывать. А потом ставки вернулись на прежние уровни.

Российский бизнес, несмотря на пресс санкций, в 2022 году оказался на высоте, как и наша система расчетов, которую оппоненты всеми силами старались уничтожить. Мало того, они получили обратный эффект. Посмотрите, как резко падает количество сделок в долларах. Ситуация, когда доллар стал инструментом политического давления, напугала весь мир, в том числе союзников США. Все начали активно развивать торговлю в национальных валютах. Очевидно, что доллар теряет позиции.

А Россия — Россия адаптируется, бизнес нашел варианты, как наладить нужное ему производство на своей территории. Да, для запуска отдельных процессов — станкостроение, легкая промышленность, машиностроение, производство упаковки и т.д. — понадобятся 2-3 года, но процесс пошел. Тут нужно внимательно изучить белорусский опыт работы в условиях санкций.

— Как выстраиваются сделки по продаже активов европейских компаний?

— Сейчас много высококвалифицированных специалистов остались без работы, так как экономика просаживается, и они готовы оказывать консалтинговые услуги. На российский бизнес выходят зарубежные партнеры и рекомендуют, к каким активам стоит присмотреться.

Кстати в ЕС, Штатах при банкротстве предприятия могут выставляться на продажу по цене в условный 1 евро/1 доллар, но с рядом обязательств: заплатить налоги, погасить долги, выплатить зарплату увольняемым сотрудникам. В принципе, при хороших консультантах это все легко обеспечить. И даже при выполнении таких обязательств покупка будет крайне рентабельной. Как вариант имущество предприятия могут продать в качестве металлолома, и тогда оно обойдется покупателю еще дешевле. Одним словом, вариантов на рынке много, а условия покупки являются предметом договоренности между двумя сторонами.

Лично я считаю, что из-за санкций мы выиграли, так как наконец-то начали заниматься экономикой своей страны. Если сейчас подтолкнуть эти процессы, то мы можем получить эффект, сравнимый с тем результатом, который дала СССР Великая депрессия. Тогда наша страна тоже скупала активы у западных стран, и это позволило ее экономике совершить небывалый рывок вперед.

— Что для этого нужно сейчас?

— Ключевая задача — нужно сделать так, чтобы финансы пошли в экономику. Чтобы у предпринимателя была возможность приобретать иностранные активы, технику, оборудование для производства средств производства за счет дешевых кредитов. Одной из ключевых проблем России является тот факт, что Центробанк в принципе не ориентирован на инвестиционную деятельность. Наши предприниматели пока не могут даже мечтать про длинные дешевые займы под условные 0,0…%. Сейчас крайне необходимо наладить систему финансирования инвестиционной деятельности на территории РФ, чтобы человек мог получить дешевые деньги, купить на них оборудование, предприятие за рубежом, привезти его в Россию, собрать, получить оборотные деньги и развивать производство, понимая, что у него будет адекватное время для того, чтобы рассчитаться с кредитором. Благодаря тому, что за рубежом арестовали около 300 млрд долларов Центробанка, у него сейчас есть возможность для эмиссии рублевых средств под эти активы. Даже ничего изобретать не нужно. По моей информации эмиссия уже произошла — выпущено около пары триллионов, но мы это никак не заметили. На инфляции это никак не сказывается, хотя нас постоянно убеждали в обратном.

По-моему, наше руководство само удивлено тем, чего могут добиться наши предприниматели, если им просто не мешать. А если создать условия?