Проснувшийся барсук покусал женщину в Новосибирской области

Барсука, бегающего по Тогучину, заметили прохожие. Обеспокоенные жители позвонили в управление ветеринарии Тогучинского района для отлова дикого животного.

— Группа с духовым ружьем выехала в район железнодорожного вокзала, — рассказали в ветеринарии.

Однако барсук к моменту прибытия уже перебежал мост через Иню и направился в центр города.

— Мне позвонила бывшая сотрудница и сказала: «В центре бегает дикое животное. Он вам нужен?». Я сразу сказал: «Задержать любой ценой!» — рассказывает Юрий Папанов, начальник управления ветеринарии Тогучинского района.

Погоня за барсуком заняла какое-то время, но «охотникам» удалось все же настигнуть смелого беглеца. Через пару минут после «выстрела» из ружья зверек оказался обездвижен около частного дома.

По словам Папанова, очевидцы утверждают, что видели, как барсук укусил женщину за сапог.

— Сейчас официально укус не подтвержден. Может, он ее и укусил, но не смог прокусить сапог, — прояснил ситуацию начальник управления.

На данный момент барсук находится в специализированном ветеринарном учреждении. В следующую среду будет ясно, заражен ли он бешенством или нет.

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