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Нина Шалабаева: Очень не хотелось бы появления «украинского синдрома»

Нина Шалабаева, уполномоченный по правам человека в Новосибирской области ― о перспективах реабилитации военнослужащих, важности работы клинических психологов и реестре гражданских, находящихся на Донбассе:
  • 30/04/2023, 15:51
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Нина Шалабаева, уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Прошлый год стал очень тяжелым для нашей страны: началась спецоперация, и прошла частичная мобилизация. Выражаю признательность членам правительства, депутатам и органам местного самоуправления за оперативную и качественную работу с мобилизованными и членами их семей. Отмечу важную и правильную работу по сбору гуманитарной помощи на нужды фронта. Я посетила все пункты временного размещения мобилизованных и отмечу положительную работу, которую организовала общественная приемная губернатора по консультированию людей о возможности взаимодействовать с банками, нотариусами. Это снизило фактор недопонимания среди не только мобилизованных, но и их семей.

Но на что хотела бы обратить внимание? Мы все помним, что такое «афганский синдром». Конечно, очень бы не хотелось, чтобы мы потом говорили об «украинском синдроме». В регионе реализуются меры поддержки мобилизованных и их семей, реализуется губернаторский проект по реабилитации участников спецоперации, получивших увечья. Но мне кажется, было бы правильным, чтобы каждый участник боевых действий, независимо от того, как он уходил и каким вернулся, имел возможность пройти углубленную диспансеризацию. Чтобы с ним провели работу не только врачи, социальные работники и служба занятости, но и клинические психологи. Таких профессионалов у нас сейчас недостаточно. Но я думаю, что эта работа сейчас ведется. Отмечу тот факт, что, общаясь со своими коллегами из других регионов, могу сказать ― Новосибирская область в этом отношении одна из передовых.

Может быть, стоит сформировать какой-то единый реестр, куда бы входили не только граждане, которые находятся на передовой, но и те наши строители, врачи, педагоги, что там оказались, чтобы мы о них знали.

 

Нина Шалабаева назначена на должность Уполномоченного по правам человека в Новосибирской области в 2013 году. До этого два года занимала должность заместителя председателя Избирательной комиссии Новосибирской области, в 2010-2011 годах возглавляла аппарат Новосибирского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России».

 

Материал подготовлен на основании выступления в Заксобрании Новосибирской области

Фото с официального сайта уполномоченного по правам человека Новосибирской области

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : уполномоченный по правам человека Спецоперация на Украине Реабилитация участников спецоперации Нина Шалабаева


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