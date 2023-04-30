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«Переезду» пескобаз по берегам Оби мешает речпорт

  • 30/04/2023, 12:45
Автор:
Благоустройство набережной в Новосибирске
Решение вопроса с этими объектами в комплексе позволить запустить проект благоустройства прибрежной зоны.

Ранее анонсированный мэрией Новосибирска возможный переезд пескобазы с берега Оби в другое место не решит вопрос благоустройства территории прибрежной зоны от Димитровского моста до Заельцовского парка. Об этом сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Мы не можем обойтись без зимнего содержания и без того, чтобы песок где-то хранить, говорит мэр. Переместить его с территории города не такая простая задача. Береговую линию надо благоустраивать. В отношении пескобазы понятно, как решить, найдем место, где разместить. Следующий вопрос размещение речпорта. Чтобы освободить линию, вопрос надо решить комплексно. Здесь нужна планомерная работа. Такой диалог существует у нас с правительством Новосибирской области. Надо включиться в этот диалог и рассматривать задачу в комплексе.

Напомним, что в конце марта в ходе пресс-конференции в ТАСС вице-мэр Анна Терешкова заявляла о переносе пескобаз как о политическом решении, необходимом для развития города. По словам вице-мэра, к данной работе готовы подключиться и городские застройщики, реализующие свои проекты в прибрежной части Оби.

Застройщики и мэрия выселят городские пескобазы с берега Оби

Застройщики и мэрия выселят городские пескобазы с берега Оби

Напомним, Росимущество пытается продать объекты инфраструктуры речного порта, которые арендует АО «Новосибирский речной порт». Торги проходили в марте и не состоялись из-за отсутствия допущенных к торгам претендентов. Арендатор пытается оспорить решение Росимущества по продаже лотов.

В то же время, как сообщают вице-спикер горсовета Новосибирска Антон Тыртышный и депутат Ростислав Антонов, на чьи округа данная территория приходится, избавление от пескобаз — это один из наказов, полученных жителями прилегающих микрорайонов еще в ходе избирательной кампании в 2020 году.

Нам жители давали наказы об обустройстве береговой линии, благоустройстве набережной, но это дело тормозится, говорит Антон Тыртышный. Олег Петрович Клемешов (первый вице-мэр) ― противник этого дела, оттуда удобнее возить песок. Но когда мы возвращаемся из аэропорта Толмачево, едем по Димитровскому мосту, что видим? Пескобазы с незапамятных времен. С этим что-то надо делать. Сейчас зимнее содержание города закончилось, в наказах благоустройство есть. Это проблема для города, гостей, которые приезжают в город.

Его коллега Ростислав Антонов со своей стороны для решения вопроса предлагает пересмотреть экономику зимнего содержания городских улиц: просчитать, во что обойдется замена песка «Бионордом».

Больше месяца не могу получить от нашего департамента транспорта цифры по стоимости использования песка, говорит депутат. Жители «Прибрежного» обратились с просьбой: решить проблему с пескобазами. Дома находятся в санитарно-защитной зоне пескобазы. Их постоянно посыпает песком, солью. Мы можем изменить подходы. Стоит нормальный экономический анализ провести. Возможно, откажемся от такого объема песко-соляной смеси хотя бы в центре и заменим ее на «Бионорд». Но мне для этого нужна помощь экономического блока мэрии.

 

Ранее редакция сообщала о перспективах реконструкции кемеровских набережных.

Фото Pixabay, автор Keestes

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Рубрики : Власть Бизнес Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Ростислав Антонов речной порт пескобазы в Новосибирске Олег Клемешов набережная Оби Благоустройство набережной Антон Тыртышный Анна Терешкова Анатолий Локоть


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