«Переезду» пескобаз по берегам Оби мешает речпорт

Ранее анонсированный мэрией Новосибирска возможный переезд пескобазы с берега Оби в другое место не решит вопрос благоустройства территории прибрежной зоны от Димитровского моста до Заельцовского парка. Об этом сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

— Мы не можем обойтись без зимнего содержания и без того, чтобы песок где-то хранить, — говорит мэр. — Переместить его с территории города — не такая простая задача. Береговую линию надо благоустраивать. В отношении пескобазы понятно, как решить, найдем место, где разместить. Следующий вопрос — размещение речпорта. Чтобы освободить линию, вопрос надо решить комплексно. Здесь нужна планомерная работа. Такой диалог существует у нас с правительством Новосибирской области. Надо включиться в этот диалог и рассматривать задачу в комплексе.

Напомним, что в конце марта в ходе пресс-конференции в ТАСС вице-мэр Анна Терешкова заявляла о переносе пескобаз как о политическом решении, необходимом для развития города. По словам вице-мэра, к данной работе готовы подключиться и городские застройщики, реализующие свои проекты в прибрежной части Оби.

Напомним, Росимущество пытается продать объекты инфраструктуры речного порта, которые арендует АО «Новосибирский речной порт». Торги проходили в марте и не состоялись из-за отсутствия допущенных к торгам претендентов. Арендатор пытается оспорить решение Росимущества по продаже лотов

В то же время, как сообщают вице-спикер горсовета Новосибирска Антон Тыртышный и депутат Ростислав Антонов, на чьи округа данная территория приходится, избавление от пескобаз — это один из наказов, полученных жителями прилегающих микрорайонов еще в ходе избирательной кампании в 2020 году.

— Нам жители давали наказы об обустройстве береговой линии, благоустройстве набережной, но это дело тормозится, — говорит Антон Тыртышный. — Олег Петрович Клемешов (первый вице-мэр) ― противник этого дела, оттуда удобнее возить песок. Но когда мы возвращаемся из аэропорта Толмачево, едем по Димитровскому мосту, что видим? Пескобазы с незапамятных времен. С этим что-то надо делать. Сейчас зимнее содержание города закончилось, в наказах благоустройство есть. Это проблема для города, гостей, которые приезжают в город.

Его коллега Ростислав Антонов со своей стороны для решения вопроса предлагает пересмотреть экономику зимнего содержания городских улиц: просчитать, во что обойдется замена песка «Бионордом».

— Больше месяца не могу получить от нашего департамента транспорта цифры по стоимости использования песка, — говорит депутат. — Жители «Прибрежного» обратились с просьбой: решить проблему с пескобазами. Дома находятся в санитарно-защитной зоне пескобазы. Их постоянно посыпает песком, солью. Мы можем изменить подходы. Стоит нормальный экономический анализ провести. Возможно, откажемся от такого объема песко-соляной смеси хотя бы в центре и заменим ее на «Бионорд». Но мне для этого нужна помощь экономического блока мэрии.

Ранее редакция сообщала о перспективах реконструкции кемеровских набережных.