Прокурор убедил губернатора Новосибирской области дать 15 млн на ремонт школьной крыши

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников выделит 15 миллионов рублей на ремонт школы в Мошковском районе.
Во время поездки в село Томилово к прокурору области Александру Бучману обратились местные жители. Они рассказали, что школе, построенной в 1975 году, необходим ремонт.
После проверки стало понятно, что родители учеников жалуются вполне обоснованно. Крыша здания нуждалась в ремонте. Средства на эти работы прокурор области затребовал у губернатора.
Глава региона принял решение выделить из резервного фонда 15 млн рублей. Они будут потрачены в рамках соглашения о сотрудничестве между прокуратурой и правительством региона.
– Расходование бюджетных денежных средств и проведение ремонта школы поставлено в прокуратуре на контроль, – говорится в сообщении прокуратуры по Новосибирской области.
Ранее редакция сообщала о том, что добывающую компанию принудили навести порядок на своей территории в Новосибирске.
Источник фото: Freepik / Автор – gpointstudio
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