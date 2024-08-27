Прокурор убедил губернатора Новосибирской области дать 15 млн на ремонт школьной крыши

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников выделит 15 миллионов рублей на ремонт школы в Мошковском районе.

Во время поездки в село Томилово к прокурору области Александру Бучману обратились местные жители. Они рассказали, что школе, построенной в 1975 году, необходим ремонт.

После проверки стало понятно, что родители учеников жалуются вполне обоснованно. Крыша здания нуждалась в ремонте. Средства на эти работы прокурор области затребовал у губернатора.

Глава региона принял решение выделить из резервного фонда 15 млн рублей. Они будут потрачены в рамках соглашения о сотрудничестве между прокуратурой и правительством региона.

– Расходование бюджетных денежных средств и проведение ремонта школы поставлено в прокуратуре на контроль, – говорится в сообщении прокуратуры по Новосибирской области.

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