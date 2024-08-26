В реанимации скончалась пострадавшая в ДТП с пассажирским автобусом под Новосибирском

39-летняя пассажирка автобуса, упавшего в кювет по пути из Сузуна в Черепаново скончалась в больнице. Женщина находилась в реанимации и врачи несколько дней боролись за ее жизнь. Информацию о гибели сибирячки на оперативном совещании доложил глава регионального МВД.

Еще три пассажира страшной аварии в тяжелом состоянии остаются в больнице.

Напомним, что рейсовый автобус, двигавшийся по маршруту Сузун-Черепаново, съехал в правый кювет на 13-м километре трассы. Причины страшного ДТП сейчас выясняют следователи. После аварии помощь врачей понадобилась 12 пассажирам, среди которых оказалось 6 детей. На месте аварии работали сразу три бригады скорой помощи. Из-за того, что четверо человек находились в тяжелом состоянии, было принято решение о подключении санавиации.

Ранее редакция сообщала о том, что пострадавших в ДТП с автобусом под Новосибирском эвакуировали на вертолете.