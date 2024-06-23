Nissan расплющило в жестком ДТП в Новосибирске

О жёсткой аварии на улице Петухова в Новосибирске. Столкнулись Nissan Cedric и Nissan Stagea.
Как видно на фото, последний смяло пополам.
Как рассказали в Госавтоинспекции по региону, водитель Nissan Stage, 23-летний молодой человек, двигался по улице Петухова и, выполняя левый поворот, не предоставил преимущество в движении. В результате произошло столкновение. После удара Nissan Cedric отлетел и столкнулся с двумя припаркованными автомобилями.
В пресс-службе МАСС Новосибирска рассказали, что из груды металла спасатели вытащили мужчину 2001 г.р. без признаков жизни.
Водитель Stagea получил травмы, несовместимые с жизнью.
Ранее редакция сообщала о том, что тягач врезался в бетонное ограждение на Димитровском мосту в Новосибирске.
Источник фото: Госавтоинспекция по Новосибирской области
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