Тягач врезался в бетонное ограждение на Димитровском мосту в Новосибирске

Тягач врезался в ограждение на ремонтном участке Димитровского моста в Новосибирске. Ремонтные работы проводились на одной из полос, которая была ограничена бетонными блоками.

Как видно на фотографии, опубликованной в телеграм-канале «АСТ-54 Black», другим машинам приходится объезжать участок ДТП.

— Водитель тягача с двух ног ворвался в ремонт на Димитровском мосту. Есть опасения, что скорость работ это не увеличит, — подписали фото в АСТ-54.

По сообщению пользователей 2ГИС, фура полностью заблокировала движение по левой полосе в направлении правого берега. Светофор показывает зелёный свет для проезда на правый берег и красный — на левый.

Ранее редакция сообщала о том, что автомобилистка сбила пешехода и врезалась в дом в Новосибирске.