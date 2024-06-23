Автограф Владимира Путина продают за 900 тысяч рублей в Новосибирске

В Новосибирске на сайте объявлений «Авито» появилось объявление о продаже автографа президента России.
За фотографию с подписью Владимира Путина продавец просит 900 тысяч рублей. К объявлению он приложил сопроводительное письмо из Администрации президента РФ и правительственный конверт.
— Это одна из первых (возможно, самая первая) фотография, собственноручно подписанная президентом Путиным, которую он подарил, вступая в должность. Поэтому цена на этот артефакт соответствующая, — заявил автор объявления Святослав.
По словам продавца, из Новосибирска фото может отправиться в только после полной оплаты. Он опасается, что после отправки ее могут поцарапать или подменить.
Ранее редакция сообщала о том, что коллекцию купюр продают за 10 тысяч рублей в Новосибирске.
Фото с сайта Кремля, автор: пресс-служба Кремля.
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru