Автограф Владимира Путина продают за 900 тысяч рублей в Новосибирске

В Новосибирске на сайте объявлений «Авито» появилось объявление о продаже автографа президента России.

За фотографию с подписью Владимира Путина продавец просит 900 тысяч рублей. К объявлению он приложил сопроводительное письмо из Администрации президента РФ и правительственный конверт.

— Это одна из первых (возможно, самая первая) фотография, собственноручно подписанная президентом Путиным, которую он подарил, вступая в должность. Поэтому цена на этот артефакт соответствующая, — заявил автор объявления Святослав.

По словам продавца, из Новосибирска фото может отправиться в только после полной оплаты. Он опасается, что после отправки ее могут поцарапать или подменить.

Ранее редакция сообщала о том, что коллекцию купюр продают за 10 тысяч рублей в Новосибирске.