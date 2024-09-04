Ночь в гостинице Новосибирска обходится в среднем в 5700 рублей

Переночевать в гостиницах Новосибирска летом 2024 года можно было в среднем за 5700 рублей, на них пришлось большинство бронирований, сообщает сервис Яндекс.Путешествия. При этом, гости региона отдавали предпочтение трехзвездочным и четырехзвездочным гостиницам.

Чуть дороже гостиниц отдыхающим обходилась ночь на турбазах региона — 6700 рублей. Ночь в апартаментах напротив, была чуть дешевле — примерно в 3 700 рублей. Но самым бюджетным жилищным вариантом традиционно были хостелы, где за койко-место нужно было заплатить 1350 рублей за ночь.

Дороже всего гостям Новосибирской области обходилась ночь в домах отдыха, санаториях и глэмпингах. Переночевать на базе отдыха (доме отдыха) в этом сезоне можно было за 19 тысяч рублей (в 3,3 раза дороже гостиниц). Ночь в санатории или глэмпинге стоила 15 тысяч рублей (в 2,6 раза дороже гостиниц).

— Во время отпускного сезона традиционно повышается спрос на курортный отдых в санаториях, домах отдыха и пр. — чем объясняется более высокая средняя стоимость ночи у таких объектов размещения. Путешественники также готовы доплатить больше за необычные форматы отпуска, например, в глэмпингах или на фермах. Они появились в России не так давно и еще не распространены массово, и люди стремятся туда за новыми впечатлениями, — прокомментировал руководитель продукта сервиса Яндекс Путешествий Евгений Абрамзон.

По данным Циан.Аналитики в Новосибирской области растет количество квартир, которые сдаются в аренду посуточно. При этом, почти половина из них (49%) приходится на недавние новостройки (дома, которые сданы не ранее 2015 года). Если в 2021 году доля таких квартир составляла 32%, то в 2023 году — 45%. К настоящему времени доля лотов в недавних новостройках увеличилась до трети рынка.

Эксперты уверены, рост рынка посуточной аренды вызван стремлением инвесторов получить максимальные доходы от своей недвижимости. Их число увеличилось за последние 2 года, в эпоху льготной ипотеки. Новосибирцы покупали недвижимость для дальнейшей сдачи в аренду.

Ранее редакция сообщала, что экопарк под Новосибирском почти в четыре раза увеличит прием туристов. За счет госсубсидии и льготного кредитования компания наращивает инфраструктуру для приема гостей.