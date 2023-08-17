Прокурор проехал по кольцу ада в Новосибирске

Измененная схема движения из-за строительства подъездов к четвертому мосту спровоцировала в Новосибирске огромные пробки. Автовладельцы часами проезжают проблемный участок и между собой называют его «Кольцом Ада».

— Исполняющий обязанности прокурора г. Новосибирска Виталий Зулин совместно с сотрудниками мэрии города, МКП «Горэлектротранспорт», ГКУ «Мост», ГИБДД города, представителями группы «ВИС» и общественной организации «Автовладельцы России» провел выездное инспектирование транспортной развязки площадь Труда — площадь Энергетиков, на которой после изменения организации дорожного движения произошли транспортные заторы, — проинформировали в областной прокуратуре.

После обсуждения вопроса с ответственными лицами были разработаны новые схемы по решению технической проблемы остановки трамваев на проезжей части и снижения транспортной нагрузки.