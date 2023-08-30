Ночью 30 августа будет закрыто движение по Чуйскому тракту под Новосибирском

В ночь с 30 на 31 августа на 30 минут будет закрыто движение по Чуйскому тракту. Об этом сообщает пресс-служба Федерального управления автомобильных дорог «Сибирь».
– С 12 часов ночи до 01 час. 00 мин. на 36 км автодороги «Чуйский тракт» планируется закрытие движения транспорта, – говорится в сообщении.
Перекрытие связано с ремонтными работами на примыкающем участке.
Маршрут объезда: ул.Спортивная — ул. Ленина —Лелюха.
Ранее редакция сообщала о том, что мэрия Новосибирска резервирует участки для строительства дорог.
Фото: freepik.com, wirestock
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