Ночью 30 августа будет закрыто движение по Чуйскому тракту под Новосибирском

В ночь с 30 на 31 августа на 30 минут будет закрыто движение по Чуйскому тракту. Об этом сообщает пресс-служба Федерального управления автомобильных дорог «Сибирь».

– С 12 часов ночи до 01 час. 00 мин. на 36 км автодороги «Чуйский тракт» планируется закрытие движения транспорта, – говорится в сообщении.

Перекрытие связано с ремонтными работами на примыкающем участке.

Маршрут объезда: ул.Спортивная — ул. Ленина —Лелюха.

Ранее редакция сообщала о том, что мэрия Новосибирска резервирует участки для строительства дорог.