Виновница ДТП, сбившая пятилетнего ребенка, избежала наказания

В Новосибирске топ-менеджер, которая на своей иномарке влетела в пятилетнего ребенка, избежала наказания. Суд прекратил дело по истечении срока давности, и теперь она отказывается помогать искалеченному мальчику.

Ребенку сделали операцию, вставили вместо лобной кости металлический протез.

В беседе с КП-Новосибирск виновница ДТП сообщила, почему перестала помогать пострадавшим.

После случившегося 53-летняя Светлана через свою дочь оплачивала лечение пострадавшего мальчика, покупала продукты в больницу, но общение с родственниками ребенка зашло в тупик, когда было принято решение заключить мировое соглашение, в соответствии с которым она должна была возместить вред в размере 500 тысяч рублей.

По словам адвоката Светланы Марии Соловьевой, в документе ничего не было написано о прекращении уголовного дела.

— Однако был вписан и пункт о том, что если ребенку потребуется еще помощь, то моя клиентка должна будет ее оказать, — добавила адвокат Светланы.

Кроме того, в соглашении прописан график выплаты 500 тысяч рублей (до 2024 года), а также указан пункт, в которым говорится, что виновница ДТП должна будет оплатить медицинские процедуры в связи с травмой, если они потребуются ребенку в ближайшие три года.

В свою очередь, мама мальчика не понимает, как может человек, натворивший такое, говорить, что их требования завышены.

Адвокат пострадавшей семьи Евгений Брагин сообщил, что готово исковое заявление. Сумма иска заявлена в один миллион рублей, так как Светлана не подписала мировое соглашение, хотя в нем была указана вполне подъемная сумма — 500 тысяч рублей.

— Мы не требовали, чтобы ребенка содержали до 18 лет, просто хотели, чтобы женщина принимала участие по факту, если это потребуется, ведь травма серьезная и еще непонятно, как она может сказаться на здоровье мальчика, — уточнил он.

Впереди еще один суд, который будет решать вопрос выплаты компенсации, так как виновница не хочет выплачивать ее на добровольной основе.