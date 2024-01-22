Главный режиссер НОВАТа стал председателем жюри национальной премии «Золотая маска»

Главрежиссер НОВАТа Вячеслав Стародубцев стал одним из членов жюри национальной премии «Золотая маска».

— Вячеслав Стародубцев — председатель жюри в конкурсах спектаклей оперы, оперетты/мюзикла и балета, — сообщили на сайте Союз театральных деятелей России.

Также на сайте союза сообщается, что основная конкурсная программа Итогового XXX Фестиваля-Конкурса Российской Национальной театральной Премии «Золотая Маска» состоится в марте-апреле 2024 году.

«Золотая маска» — российская национальная театральная премия и фестиваль. Данное мероприятие — это главная и самая престижная театральная премия, присуждаемая за лучшие спектакли.

Ранее редакция сообщала о том, что проект из наукограда Кольцово стал финалистом премии «Служение».