На сбой в работе интернета пожаловались жители двух районов Новосибирска

23 июля жители Дзержинского и Калининского районов Новосибирска массово жалуются на сбои в работе мобильного интернета. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector. Максимальное количество жалоб зафиксировано в 13.00.
Согласно сервису, сбои коснулись большинства операторов связи города.
— На данный момент интернет в вашем районе может быть недоступен. Ограничения обусловлены мерами безопасности. Это не зависит от оператора связи и не связано с работой наших сетей. Сотрудники нашей поддержки не могут повлиять на снятие ограничений или предоставить другую информацию, — говорится в сообщении одного из них.
Напомним, в конце апреля новосибирский провайдер «Сибсети» столкнулся с мощной DDoS-атакой. В октябре 2024-го была DDoS-атака на «Электронный город», а также на сервисы ВГТРК.
Ранее редакция сообщала о том, что из-за массового сбоя в интернете у новосибирцев возникли проблемы с расчетами. Платежи не проходили в магазинах, общественном транспорте, онлайне.
Источник фото: Freepik / Автор — Dragana_Gordic
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