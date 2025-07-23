На сбой в работе интернета пожаловались жители двух районов Новосибирска

23 июля жители Дзержинского и Калининского районов Новосибирска массово жалуются на сбои в работе мобильного интернета. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector. Максимальное количество жалоб зафиксировано в 13.00.

Согласно сервису, сбои коснулись большинства операторов связи города.

— На данный момент интернет в вашем районе может быть недоступен. Ограничения обусловлены мерами безопасности. Это не зависит от оператора связи и не связано с работой наших сетей. Сотрудники нашей поддержки не могут повлиять на снятие ограничений или предоставить другую информацию, — говорится в сообщении одного из них.

Напомним, в конце апреля новосибирский провайдер «Сибсети» столкнулся с мощной DDoS-атакой. В октябре 2024-го была DDoS-атака на «Электронный город», а также на сервисы ВГТРК.

Ранее редакция сообщала о том, что из-за массового сбоя в интернете у новосибирцев возникли проблемы с расчетами. Платежи не проходили в магазинах, общественном транспорте, онлайне.