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Компании Игоря Кима продлили разрешение на апгрейд профилактория в Новосибирске

  • 25/11/2024, 19:00
Автор: Оксана Мочалова
Компании Игоря Кима продлили разрешение на апгрейд профилактория в Новосибирске
Медицинский стационар расположен на территории Соснового бора

Мэрия Новосибирска в очередной раз продлила разрешение на проведение I этапа работ по реконструкции профилактория в медицинский стационар с круглосуточным пребыванием пациентов в Сосновом бору. Соответствующий документ выдан ООО «Центрмедикал» (работает под брендом «Медсанчасть- 168»), принадлежащему банкиру Игорю Киму и будет действовать до сентября 2025 года.

В разрешении сказано, что стационар находится по адресу ул. Новая заря, 51а в Калининском районе Новосибирска. Площадь земельного участка, на котором он строится — 36,5 тыс. кв. метров, площадь застройки — 1,61 тыс. кв. метров.

Реконструкция семиэтажного здания площадью 8570 кв. метров (до реконструкции — 7 008 кв. метров) будет осуществляться в три этапа.

О том, что на территории бывшего санатория «Сосновый бор» (принадлежал новосибирскому заводу ОАО «НЗХК») планируется построить второй стационар клиники «Медсанчасть-168» еще в январе 2019 года редакции Infopro54 рассказывал один из учредителей компании «Центрмедикал» Сергей Белобородов. Тогда он говорил, что при получении разрешения на реконструкцию, компания готова приступить к работам весной. Ввести объект в эксплуатацию «Центрмедикал» планировал через полтора года, с учетом времени на получение лицензии на осуществление деятельности (около полугода).

В феврале 2019 года проект «Центрмедикал» прошел общественные слушания и получил разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства по профилю здравоохранение. Архитекторы-эксперты потребовали максимального сохранения зеленых насаждений в границах земельного участка.

Разрешение на строительство было выдано в марте 2021 года и действовало до 16 августа 2022 года с продлением до 11 февраля 2024 года.

По данным Seldon Basis, ООО «Центрмедикал» зарегистрировано в феврале 2018 года в Новосибирске. С 2021 года местом регистрации является адрес профилактория. УК компании составляет 10 тысяч рублей. Специализация — деятельность больничных организаций. Генеральный директор — Сергей Белобородов. Активы компании принадлежат ООО «Новая заря», владельцами которой являются Игорь Ким (78,57%), Наталья Пан (16,22%) и Сергей Белобородов (5,2%). Помимо ООО «Центрмедикал» дочерними структурами компании являются ООО «Медпоток» и ООО «Академмедикал» (контролирует сеть частных клиник «Медсанчасть-168», работающих в Новосибирске и Краснообске). Согласно финансовой отчетности за 2023 год, выручка компании составила 2,3 млн рублей (в 2022 году — 213 тысяч рублей), чистый убыток — 3 млн рублей (в 2022 году чистый убыток составлял 3,7 млн рублей).

Игорь Ким — член совета директоров и совладелец «Экспобанка» (ему принадлежит более 80% акций). Кредитная организация представлена в более чем 50 городах России. В конце прошлого года банк попал под санкции США. «Экспобанк» активно скупает активы зарубежных банков, которые уходят из России: представительства Barclays, HSBC, Santander, Yapi ve Kredi и др. Также он владеет несколькими компаниями группы «Астон». В Новосибирске это АО «АСТОН. СТРОЙТРЕСТ 43», которая занимается строительством. В сентябре 2023 года под контроль Игоря Кима и его партнеров перешел завод по производству грузовиков Volvo Trucks в Калуге («Стоков Машинное Оборудование») и ряд других дочерних структур шведского автоконцерна в России.

Клиника «Медсанчасть-168» была создана в 1972 году для медицинского обслуживания жителей Советского района Новосибирска. В 1993 году на ее базе проведены первые лапароскопические операции в городе.

Ранее редакция сообщала, что ГЧП-поликлиника в Новосибирске не прошла итоговую проверку Стройнадзора. Сотрудники инспекции выявили на объекте ряд нарушений.

Источник фото: freepik.com, автор- freepik

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Рубрики : Бизнес Недвижимость Медицина

Регионы: Новосибирская область

Теги : реконструкция разрешение на строительство недвижимость медицина


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