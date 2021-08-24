НОВАТ открывает новый 77-й театральный сезон

Балетный сезон театр откроет двумя показами легендарного балета Юрия Григоровича «Спартак» (12+). Впервые звезда мирового балета – великолепный Иван Васильев на сцене НОВАТа будет танцевать партию Спартака в двух спектаклях подряд.

В открывающих балетный сезон спектаклях также выступят звёзды новосибирского балета – народная артистка России Анна Жарова, Михаил Лифенцев, Анна Гермизеева, заслуженная артистка России Ольга Гришенкова, Артём Пугачёв, заслуженная артистка России Наталья Ершова.

Оперный сезон стартует 12 сентября, его откроет «Тоска» Джакомо Пуччини (12+) – громкая оперная премьера мая 2021 года, масштабный, динамичный спектакль с роскошными декорациями.

В главных партиях – ведущие солисты оперной труппы НОВАТа Ольга Колобова (Флория Тоска), Алексей Зеленков (Барон Скарпиа) и восходящая звезда нашей оперной труппы, яркий молодой артист Константин Захаров (Марио Каварадосси). Более подробная информация о спектаклях нового сезона представлена на сайте театра в разделе «Афиша».

Новосибирский театр оперы и балета – крупнейший музыкальный театр России. Коллектив театра зарекомендовал себя как один из лучших музыкально-театральных коллективов страны, что подтверждается участием в международных и российских фестивалях, множеством профессиональных наград и ярких постановок в репертуаре, обширной картой гастрольных туров. Здание Новосибирского театра оперы и балета по праву является символом и гордостью Сибирского региона.