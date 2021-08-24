«Сибантрацит» отремонтировал памятники героям Великой Отечественной войны в селах Гусельниково и Тальменка

На памятниках была полностью демонтирована старая облицовка – сняты мраморные плиты. В Гусельниково их заменили современные гранитные плиты, в Тальменке – долговечный цветной кирпич. Прилегающие к постаментам площадки выложены тротуарной плиткой. Обновлены металлические элементы мемориалов.

Оба памятника были возведены в Искитимском районе (Новосибирская область) в 60- 80-е годы и на протяжении нескольких лет не обновлялись. При поддержке АО «Сибирский Антрацит» и ООО «Разрез Восточный» (входят в Группу «Сибантрацит») памятники воинам-землякам, погибшим во время Великой Отечественной войны, были отреставрированы в кратчайшие сроки – за два с половиной месяца.

«Это совсем другой уровень – было и стало. После ремонта лицо Скорбящей матери ожило. Видно, что в ее глазах застыли слезы по детям, погибшим в боях за Родину. «Сибантрацит» сохранил для нас, потомков воинов, сгинувших в горниле страшной войны, памятник и память о них на многие и многие десятилетия», — рассказывает глава Гусельниковского сельсовета Наталья Ермачек.

Тальменский сельсовет готовится торжественно открыть обновленный мемориал в начале осени.

«В этом году нашему селу исполняется 295 лет. «Сибантрацит» сделал нам такой великий подарок к этой дате! Здесь, у памятника воинам, павшим во время Великой Отечественной войны, мы собираемся всем селом в дни самых великих для нашей страны праздников – в День Победы, в День России, в День государственного флага РФ», — рассказывает глава Тальменского сельсовета Сергей Матвеев.

Программа сохранения объектов исторической памяти – одно из значимых направлений социальной политики «Сибантрацита». В прошлом году компания отреставрировала монумент воинам Великой Отечественной войны в селе Елбаши и памятник в поселке Листвянский. В 2019 году построен новый мемориальный комплекс в деревне Ургун. К 75-летию Победы с помощью «Сибантрацита» воздвигнута Аллея боевой славы в Линеве. К концу 2021 года завершатся реставрационные работы памятника в Усть-Чеме.