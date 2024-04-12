Новая цифровая платформа повысит скорость реагирования экстренных служб в Новосибирской области

Губернатор Андрей Травников подписал постановление о создании новой государственной информационной системы «Региональная платформа координации работы служб и ведомств, сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

Это единое информационное пространство для координации действий и оперативной информационной поддержки силовых структур, организаций сферы ЖКХ и жизнеобеспечения, экстренного оповещения населения при пожарах, паводке, коммунальных авариях, а также других происшествиях и ЧС.

Проект реализуется с 2023 года минцифрой региона в рамках государственной программы «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Новосибирской области», утвержденной правительством региона, и направлен на обеспечение общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды.

Система позволяет работать с обращениями граждан о происшествиях и ЧС, управлять планами и сценариями реагирования, силами и средствами при происшествии, формировать статистическую и аналитическую информацию, вести мониторинг сработок датчиков в режиме онлайн, прогнозировать развитие ЧС.

По словам министра цифрового развития и связи Новосибирской области Сергея Цукаря, система автоматически подбирает алгоритмы реагирования на происшествия, предполагающие строгий порядок действий в той или иной ситуации с соответствующим чек-листом их выполнения со стороны оператора, включая таймер обратного отсчета для выполнения нормативов реагирования. К ней подключены датчики мониторинга аварийных химически опасных веществ, состояния уровня воды. В случае отклонения от нормы в системе регистрируется происшествие, информация доводится до ответственных лиц. Также в платформу интегрирована система мониторинга лесных пожаров «Лесохранитель».

В планах развития системы – внедрение модуля мониторинга обстановки на водных объектах, карты опасных мест для детей, модуля мониторинга состояния дорожного полотна и прилегающей инфраструктуры.