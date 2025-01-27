Новая инфекционная больница приняла первых пациентов под Новосибирском

В Новосибирской области открылась новая инфекционная больница, расположенная в посёлке Садовый на Северном объезде.

— Начали эксплуатация нового инфекционного комплекса в поселке Садовый. На сегодня там находятся 168 пациентов, в том числе шесть в отделении реанимации, — рассказал Ростислав Заблоцкий, министр здравоохранения Новосибирской области, на оперативном совещании.

Больница, ранее располагавшаяся на улице Семьи Шамшиных, 40, переехала в новое здание. Судьба территории площадью 2,5 гектара пока остаётся неопределённой.

Изначально планировалось, что новая инфекционная больница в Новосибирске будет открыта в 2022 году. Однако из-за затянувшегося проектирования сроки перенесли на 2023 год.

В процессе проектирования и строительства стоимость объекта возросла с 5 до 16 млрд рублей. Осенью 2024 года в Министерстве здравоохранения сообщили, что здание полностью готово, и уже началась подготовка к переезду сотрудников городской клинической инфекционной больницы на новое место.

Комплекс сооружений больницы включает в себя 21 здание и 10 инженерных сооружений, занимая площадь в 24 га. На территории оборудована вертолетная площадка для санитарной авиации. В состав комплекса входят шесть лечебных отделений, отделения функциональной диагностики, реанимации и интенсивной терапии, рентгенологическое отделение, а также четыре лаборатории и оперблок, совмещённый с родовым отделением.

Вопрос о необходимости строительства новой инфекционной больницы в Новосибирске впервые подняли депутаты регионального законодательного собрания летом 2020 года в связи с обострением ситуации с коронавирусом.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске новая инфекционная больница планирует получить лицензию. Сметная стоимость составила 13,5 млрд рублей.