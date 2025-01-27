Россети предлагают выделить Сибирь в единую тарифную зону

Хронический дефицит тарифных поступлений привел к тому, что «Россети Сибирь» пришлось исполнять обязательную инвестпрограмму в кредит. Если задолженность продолжит расти, то это приведет к остановке плановых ремонтов. Решить эту проблему компания решила путем выделения Сибирского федерального округа в единую тарифную зону и передаче ФАС полномочий по установлению тарифов, сообщил «Коммерсант», ссылаясь на письмо главы «Россетей» Андрея Рюмина премьеру Михаилу Мишустину.

— В условиях роста кредитных ставок уже в 2025 году «Россети Сибирь» будет вынуждена полностью прекратить финансирование инвестиционной и ремонтной программ, — написал Рюмин.

Компания «Россети Сибирь» владеет распределительными сетями в большинстве регионов СФО. В январе-сентябре 2024 года убыток компании по МСФО вырос в 1,5 раза год к году, до 2,1 млрд руб. При этом выручка увеличилась на 10%, до 54,8 млрд руб.

Андре Рюмин отмечает, что в общей сложности убыток компании сейчас превышает 24 млрд. руб. Его формирование глава «Россетей» связывает с тем, что тарифы, устанавливаемые региональными властями, не учитывают условий работы электросетевого комплекса, что вызывает множественные споры в суде.

— По итогам 2024 года кредитная нагрузка увеличится до 50 млрд руб., а показатель долг/EBITDA превысит 6х,— пишет Андрей Рюмин.

С ростом общей задолженности возрастает и количество неисполненных обязательств по льготному техприсоединению, а доля оборудования, отработавшего нормативный срок, превысила 86%.

Напомним, независимый эксперт энергорынка Сергей Бухаров в октябре прошлого года комментируя планы о создании единой тарифной зоны в Сибири отмечал, что Новосибирская область с большой долей вероятности в периметр проекта не войдет, так как АО «Россети Новосибирск» не является филиалом ПАО «Россети Сибири» (Новосибирская компания входит в ПАО «Россети»). Он напоминал, что ПАО «Россети Сибирь» осуществляет передачу и распределение электроэнергии на территориях республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей.

Ранее редакция сообщала о том, что создание единой тарифной зоны в округе приведет к тому, что потребители территорий с низким тарифом при межрегиональном перекрестном субсидировании будут доплачивать за потребителей территорий с высоким тарифом.