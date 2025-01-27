Мэрия Новосибирска продлила срок строительства подстанции «Академическая»

Мэрия Новосибирска продлила срок действия разрешения на реализацию 1 этапа строительства подстанции «Новая Академическая» («Академическая-2») в Академгородке. Оно будет действовать до 31 декабря 2025 года. Соответствующий документ опубликованы на Муниципальном портале Новосибирска. Изначально разрешение было выдано в марте 2024 года, его срок истёк 20 декабря 2024 года.

Согласно документу, площадь земельного участка, в границах которого расположена подстанция составляет 7 598 кв. метров. Подстанция включает в себя несколько зданий (ЗРУ-10 кВ площадью 504 кв. метров и ОППУ площадью 452,4 кв. метра), а также такие сооружения, как кабельный тоннель, маслосборник, открытое распределительное устройство.

Отмечается, что площадь застройки земельного участка — 3291,02 кв. м, стоимость строительства (реконструкции) в текущем уровне цен по состоянию на II квартал 2023 года с учетом НДС 20% оценивалась в 417 млн рублей.

Напомним, что строительство подстанции «Новая Академическая» началось в 2007 году в рамках создания Технопарка Академгородка. Работы завершились в 2012 году. Однако она не была введена в эксплуатацию из-за многолетних споров между региональными властями и Сибирским отделением РАН о принадлежности земли.

В феврале 2023 года в Новосибирске был определен подрядчик, которому предстояло разработать проектную, рабочую и сметную документацию первого этапа реконструкции подстанции. Компания должна была выполнить предпроектное обследование объекта и по его результатам уточнить объем реконструкции. На строительство станции в областном бюджете в 2023 году были предусмотрены расходы в размере 210 млн рублей, но они оказались не востребованы, так как подрядчик не уложился в сроки проектирования. Об этом аудиторы КСП Новосибирской области сообщили в сентябре.

В октябре 2023 года в региональном Минстрое сообщили о готовности документации. Торги на поиск подрядчика для строительства подстанции были объявлены в январе 2024 года. Единственным его участником стало АО «Ремонтэнергомонтаж и сервис» (АО «РЭМИС»). Компания согласилась выполнить работы за стартовую цену — 268 млн рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что затягивание сроков сдачи «Академической» не позволило компании «Оксиал» приступить к расширению производства на территории Академгородка. Летом 2023 года стало известно, что компания передумала реализовывать этот проект в Новосибирске.