Студенты старших курсов могут пройти оплачиваемую стажировку в ВТБ

Объявлен новый набор на самую масштабную стажерскую программу в ВТБ Юниор в головной организации и реготделениях банка, которая пройдет в 70 городах нашей страны, сообщает пресс-служба кредитной организации. Всего в этом году к команде финансистов присоединятся более 700 стажеров, из которых порядка 500 — участники Юниора.

По словам старшего вице-президента банка Глеба Ермакова, стажировки становятся все более популярными среди молодежи. В минувшем году было поучено рекордное количество заявок на участие стажерских программах – более 30 тысяч заявок на 400 мест, что на 60% больше в сравнении с 2022 годом.

— Все стажеры прошли многоступенчатый отбор, конкурс на участие составил 75 человек на место, — отметил Ермаков.

Принято решение, начиная с этого года, увеличить количество стажерских мест до 700 по очень широкому спектру направлений деятельности, добавил эксперт.

Старт программы назначен на июль, и продлится она 12 месяцев. За это время стажеры получат ценный опыт работы над крупными проектами под руководством опытных наставников. По итогам программы лучшие участники получат возможность продолжить работу в команде.

Так, в минувшем году на постоянную работу в банк перешли 70% стажеров.

Принять участие в стажировке могут студенты старших курсов и выпускники 2023–2024 гг. без опыта работы. Для этого необходимо подать заявку на участие на карьерном сайте ВТБ до 7 апреля включительно. Отбор будет проходить в несколько этапов, включая телефонное интервью, тестирование и собеседование.