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Новая реальность благотворительных проектов

  • 06/04/2021, 16:52
Автор: Ольга Еренкова
Устойчивое сотрудничество бизнеса, власти и НКО в 2021 году. Какие выводы сделаны из работы во время пандемии?

На онлайн-конференции, организованной порталом Infopro54, представители НКО, бизнеса и власти обсудили новые условия, в которых оказались благотворители и благополучатели в 2020 году, как на них повлияла пандемия коронавируса, как при этом изменились корпоративные проекты помощи и поддержки, а также как выстраивается взаимодействие бизнеса и власти. Участники сошлись во мнении, что информирование общественности об участии бизнеса в филантропических проектах заметно увеличивает число людей и компаний, готовых подключиться к теме благотворительности.

Тренды благотворительности — 2021

Для благотворительного фонда развития филантропии «КАФ» исследования пространства благотворительности — важная и необходимая часть деятельности. Только так можно придерживаться миссии — развивать благотворительность и давать людям возможность участвовать в ней на благо локальных сообществ и общества в целом. Исследовательские проекты «КАФ» позволяют увидеть, к чему в настоящее время стремятся благотворители и как эти устремления использовать для благих дел.

Федеральный эксперт в сфере благотворительности и глава фонда Мария Черток отметила, что за пандемийный год уже явно проявились новые тренды — именно они будут оказывать влияние на сферу благих дел в постпандемийную эпоху.

По ее словам, прочно укоренившиеся представления о том, что благотворительность — это когда богатые люди или компании помогают бедным и нуждающимся, теряют актуальность. Новая реальность — это практики солидарности, порождение мира социальных сетей и цифровых технологий.

— Сегодня каждый может без особых усилий перевести небольшую сумму тому, кого он хотел бы поддержать, а социальные сети расскажут — кто именно, в чем и где нуждается. У благотворительных организаций таким образом формируется стабильная база сторонников, которая может быть мобилизована практически мгновенно. И для компаний с развитыми корпоративными практиками помощи здесь тоже находится место: они могут вовлекать сотрудников, клиентов и партнеров в свои проекты. Это говорит о том, что формируется горизонтальная структура благотворительности, — поясняет Мария Черток.

Второй явный тренд — рост объемов частных пожертвований и их количества. Только в 2019 году частные благотворители внесли на счета фондов помощи примерно 500 млн рублей. Эта сумма уже сопоставима с тем, сколько выделяют на благотворительность крупные компании и частные филантропы. И судя по тому, что в 2020-м суммы пожертвований практически не уменьшились, важность частной благотворительности будет только нарастать.

Третий тренд — это увеличение доли онлайн-пожертвований в общей сумме средств, которые люди тратят на добрые дела.

— Мы фиксируем его уже несколько лет, и 2020 год еще раз показал важность цифровизации в благотворительности. Цифра позволяет продолжать творить добро даже в условиях полного или частичного локдауна. Уже в 2019 году наши граждане больше жертвовали через интернет, чем наличными. Пожертвования на специализированных платформах росли по экспоненте. За 5 лет объемы этих пожертвований выросли в 15 раз, а число пожертвований — в 30 раз. Других рынков с таким же ростом сейчас нет, — констатирует Мария Черток. — Для корпоративных благотворителей это возможность привести в онлайн благотворительность своих сотрудников, для НКО — способ найти сторонников. В прошлом году наше исследование показало, что 40% НКО никогда не собирали пожертвования онлайн. Для социально ориентированных компаний появляется возможность использовать свои интеллектуальные ресурсы, знания, навыки на помощь НКО в налаживании цифровой инфраструктуры для привлечения сторонников.

Четвертый тренд касается того, что меняются цели, на которые люди готовы давать деньги. Традиционное «меню» благотворительности — поддержка культуры, медицины, образования, уязвимых групп граждан — расширяется. Людей интересуют уже и глобальные цели, в том числе и цели устойчивого развития, пропагандируемые ООН. Поэтому НКО, следуя за интересами доноров, могут включать эти новые темы в свою повестку.

Наряду с ориентиром на глобальные проблемы благотворительность принимает и очень локальный характер. Когда каждый член сообщества может быть и донором, и лидером изменений, и бенефициаром этих изменений, то есть из пассивных получателей помощи местные сообщества становятся активными субъектами социальных изменений. Выражением этого тренда становится движение местной филантропии.

Малый бизнес в поисках своего места в филантропии

Добиться большей вовлеченности малых предпринимателей в благотворительную деятельность — так видит одну из задач «Опоры России» исполнительный директор Новосибирского областного отделения Наталия Кошелева. Его членами сегодня являются более четырехсот компаний малого и микробизнеса.

— Сегодня к нам все чаще приходят не за поддержкой. У предпринимателей появилась потребность сделать мир лучше. И кто-то уже делает — делится своими ресурсами и временем с теми, кому нужна помощь. Однако малый бизнес не любит говорить о своих добрых делах, и это проблема, — считает Наталия Кошелева. — Творя добро, нужно о нем говорить. Потому что на своем примере мы показываем, что если ты это делаешь, то и я смогу. Осталось убедить в этом малый бизнес и найти формы для публичного участия в благотворительности, присоединиться к тем практикам, которые уже есть в Новосибирске.

Одной из таких практик поделилась заместитель генерального директора ООО «Контакт», руководитель федерального проекта «Опора Созидание» в Новосибирской области, вице-президент НРОО «Соломинка», член попечительского совета «Музей города Новосибирска» Елена Рожанская, пришедшая в благотворительность в итоге личной истории. Сейчас Елена уже более 3 лет активно занимается помощью нуждающимся, используя те возможности, которые дает бизнес. Например, она организовала конкурс «Леди Тихая красота», чтобы глухие и слабослышащие девушки и женщины смогли проявить свои таланты, показать красоту и грацию.

— Я могу точно сказать, что малый бизнес участвует в проектах тогда, когда этим занимается руководитель. Он начинает, показывает пример своим сотрудникам, заражает их благотворительными делами, люди подключаются — выходит такая большая-большая цепочка добра. Предприниматель — это не только про создавать и предпринимать, это еще и про созидать, это про делиться своими благими намерениями. Чем больше людей будет подключаться, тем шире и будут инициативы, тем больше людей войдет в проекты. Говорить о добрых делах важно, — уверена Елена Рожанская.

Помогать легко

Только такой подход возможен для налаживания эффективного сотрудничества благотворителей с коммерческими организациями и властью. Как это делают в благотворительном фонде «Солнечный Город» — рассказывает его PR-директор Алена Гриненко. Помогать может любой, и супергероем здесь быть необязательно — вот главный принцип общения фонда с частными донорами и корпоративными партнерами.

Цель фонда — помощь детям, оставшимся без попечения родителей, и тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Но если ранее фонд фокусировался на работе с детскими домами, то теперь главный вектор — профилактика сиротства: проблемы надо предотвращать, решать в корне, а не заниматься затем их последствиями.

— Марина Аксенова, наш руководитель, встретилась с президентом страны, чтобы наконец решить проблему с детьми-отказниками, которые лежат в больницах. Ситуация такая, что если от ребенка отказались, то он остается совсем один. В Новосибирской области все немножко лучше благодаря региональным законам, а на федеральном уровне это именно так. Но в декабре прошлого года 4 федеральных министерства приняли документ — и теперь детей-сирот без медицинских показаний больше не будут размещать в больницах. В результате услуга по уходу за детьми в больницах для учреждений соцзащиты вошла в реестр социальных услуг. А в марте в него вошла услуга по сопровождению детей-сирот. Это важное решение, — говорит Алена Гриненко.

Второй проект — «Защитники детства» — фонд делает совместно с правительством региона. Он включает в себя работу по 4 направлениям: профилактика семейного неблагополучия, раннее выявление случаев неблагополучия в семьях, адресное решение проблемных моментов в семьях и работа с детьми-сиротами, оставшимися без попечения родителей.

Еще одна благотворительная организация федерального уровня — «Русфонд» — специализируется на сборе средств для помощи детям, страдающим тяжелыми заболеваниями. Кроме того, фонд — один из создателей регистра доноров костного мозга в России. В прошлом году во время пандемии «Русфонд» запустил программу «Защитим врачей».

— Мы не заменяем и не подменяем государство. Мы помогаем государству, когда оно по каким-либо причинам не может помочь тяжелобольным детям. Например, купить лекарство, которое не входит в список бесплатных или вообще не зарегистрировано в России, или когда нужна операция, не возмещаемая из фонда ОМС. Находим выход из других ситуаций, — рассказывает руководитель новосибирского бюро «Русфонда» Екатерина Кузнецова. — Мы создали уникальную сеть журналистского фандрайзинга, сотрудничаем более чем со 150 СМИ. С 2015 года, когда подразделение бюро появилось в Новосибирской области, помощь получил 181 ребенок, собрано пожертвований на сумму более 65 млн рублей.

В рамках программы «Защитим врачей» фонд с апреля по сентябрь 2020 года собрал 103 млн рублей для помощи врачам и клиникам. Они были направлены в 82 больницы 34 регионов России.

В целом, по мнению Екатерины Кузнецовой, во время пандемии сборы если и упали, то незначительно, то есть благотворительные проекты — это не только про тех, кому фонд помогает, но и про тех, кто помогает.

АНО «Добрые руки», можно сказать, — младенец в деле благотворительности. Он был создан только в ноябре прошлого года. Соучредитель фонда, специалист по продуктовой и потребительской экспертизе в Canon.ru Любовь Степанова пояснила, что фонд сосредоточился на сборе б/у одежды.

— Мы берем также новые вещи у людей и компаний, если они в этих вещах больше не нуждаются, и передаем их людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Наша миссия — уменьшить выброс готовой одежды в окружающую среду. Мы развиваем концепцию устойчивой моды: любой человек может прийти в центр и поменять любую вещь, которая ему надоела, на другую, — сообщила Любовь Степанова.

Большие компании — уникальные проекты

ИКЕА занимается филантропией давно и в качестве объекта своей помощи выбрала помощь детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

— Мы считаем, что каждый ребенок достоин права на здоровую еду, на чистую воду, на крышу над головой, на качественные медуслуги и образование, — поясняет лидер по устойчивому развитию ИКЕА в Новосибирске Валерий Гусев.

Фокус на детей привел компанию к поддержке самых разных инициатив. Часть из них они реализуют самостоятельно, часть — совместно с НКО. Одна из идей — выпуск ограниченной коллекции мягких игрушек «САГОСКАТТ», которые создаются на основе конкурса детских рисунков. При покупке таких игрушек компания перечисляет эквивалент их стоимости в проекты по защите детей.

— Мы хотим, чтобы как можно больше наших сотрудников могли применять свои знания в благотворительности, поэтому отходим от прямой передачи денег. Мы хотим создавать социально-значимые проекты, чтобы они имели эффект в долгосрочной перспективе, были актуальными и целесообразными по затратам, — говорит Валерий Гусев. — Поэтому ИКЕА ежегодно запускает конкурсы грантов среди своих магазинов, а победители получают право реализовать заявленный проект. К примеру, новосибирский магазин компании, выиграв грант в 2018 году, помог обустроить квартиру для большой приемной семьи.

Руководитель направления устойчивого развития и взаимодействия с местными сообществами Coca-Cola HBC Россия на территории Урала, Сибири и Дальнего Востока Татьяна Сидельникова заострила внимание на проблеме инклюзии, которая в России развита слабо, и на том, что надо навсегда отказаться от такой формы помощи, как разовые выезды в детские дома и подарки незнакомым детям. По ее наблюдениям, гораздо лучше будет сделать акцент на системную благотворительность, обращаться к профессионалам и реализовывать проекты при поддержке и в партнерстве с НКО.

Инициаторы благотворительной коллаборации «Ростелекома» и ХК «Сибирь» «Хоккей в глубинке» также уверены, что помогать нужно не только рублем. Вовлеченность и участие в жизни детей не менее важны и ценны.

— Хоккей в Сибири любят. Но если городские дети имеют возможности для нормальных тренировок, то у ребят из села их нет. Мы запустили конкурс видеороликов среди сельских команд, предложили им рассказать о своих тренировках. 19 февраля прошел телемост для всех участников конкурса с участием знаменитого хоккеиста Александра Шарапова. Кумир ответил на вопросы и назвал победителей — команду из Ордынского района «Искра» и из Колывани — «Айсберг». 17 марта для команд-победителей мы организовали экскурсию на тренировку ХК «Сибирь», мастер-класс от ведущих игроков и товарищескую игру. Все ребята получили подарки и от «Ростелекома», и от ХК «Сибирь», но, пожалуй, самым главным результатом проекта были эмоции, — рассказала ведущий специалист департамента внешних коммуникаций Макрорегионального филиала «Сибирь» «Ростелекома» Дарья Дегина.

Уникальный филантропический проект реализует и «МТС». Комплексная благотворительная программа «Поколение М» — интересный пример того, как интернет-технологии могут сделать благотворительность способом полноценного диалога компании с людьми, фондами и государством.

Проект стартовал в апреле 2014 года и реализуется в партнерстве с Министерством культуры России. В нем удалось соединить интерес детей к интернету и желание помогать другим. Участвовать могут ребята от 6 лет до 21 года, независимо от места жительства и социального статуса родителей. Чтобы стать благотворителем, детям достаточно просто творить — рисовать, писать петь, фотографировать — и выкладывать свои работы на портале проекта в разделе «Конкурсы». Любая активность (размещение работы, лайк или репост) в группах и на сайте «Поколения М» конвертируется в «живые» деньги, а они переводятся на лечение тяжелобольных детей.

На сегодняшний день проект уже сгенерировал более 21 млн рублей, которые были направлены на операции 63 детей. При этом 638 ребят-победителей из 68 регионов России получили реальные творческие лифты — стажировки у мастеров, путевки в вузы, участие в выставках, выступления в шоу.

— Новосибирские школьники более 50 раз становились победителями и призерами конкурсов проекта, — это рекорд среди регионов России. Вот несколько примеров того, как «Поколение М» помогает юным талантам: Варя Убель прошла обучение вокалу у Полины Гагариной, Иван Злобин был зачислен на первый курс актерского факультета ГИТИСа, Полина Чудинова побывала в студии «Смешарики», а вскоре выставит свою картину в Третьяковке. Кстати, в экспозициях знаменитой галереи новосибирские ребята выставлялись уже трижды, — рассказал директор «МТС» в Новосибирской области Александр Соловенчук.

Помощь местным сообществам: опыт устойчивого развития

ООН приняла Цели устойчивого развития в 2015 году, и многие международные компании, закладывая эти цели в основу своей бизнес-стратегии, сохраняют долгосрочную стабильность и открывают новые пути для успешного развития.

— Наша компания уже давно реализует ЦУР в повседневной практике. Это помогает нам развивать бизнес эффективно и ответственно, вносить свой вклад в повестку устойчивого развития в России. Для «Филип Моррис Интернэшнл» устойчивое развитие означает формирование долгосрочной ценности и снижение при этом отрицательных факторов, связанных с продукцией компании, производством и цепочкой поставок. Мы стремимся внести свой вклад в улучшение экономического и социального климата нашей страны. Наши благотворительные программы в России направлены на решение важных социальных проблем общества и имеют широкий спектр: помощь пожилым и людям с инвалидностью, поддержка женщин, которые временно не работают, находясь дома с малолетними детьми, поддержка высшего образования и науки, малого и среднего предпринимательства в регионах присутствия компании. Реализуя благотворительные проекты, мы ведем диалог с профильными органами государственной власти, а также взаимодействуем с авторитетными российскими некоммерческими организациями, — рассказывает управляющий по корпоративным вопросам региона Сибирь и Дальний Восток ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг», председатель регионального представительства Национального совета по корпоративному волонтерству в Новосибирской области Дмитрий Шарков.

К одной из наиболее известных социальных инициатив компании, по его мнению, относится «Инвестиционный бизнес-навигатор», который реализуется совместно с бизнес-школой РСПП. Программа-акселератор предусматривала серию тематических вебинаров для представителей МСП из 15 регионов страны, подготовку и защиту на конкурсной основе бизнес-проектов, а также грантовую поддержку победителей в размере от 150 до 500 тысяч рублей. Эффект от участия в программе подтвердили сами участники — 74% из них отметили, что программа помогла им оптимизировать бизнес-процессы, пересмотреть издержки, цены и увеличить рентабельность.

Не менее востребованной программой компании, ориентированной на поддержку женщин, находящихся в отпуске по уходу за детьми, стала программа «Статус: Онлайн», которую компания реализует в 6 регионах совместно с благотворительным фондом КАФ. Она включает в себя 14 сертифицированных курсов повышения квалификации и переподготовки по широкому выбору специальностей. С 2016 по 2020 годы в программе приняли участие более 5000 женщин. В ходе исследования удалось выявить экономический эффект от программы — доход женщин, прошедших курсы, вырос в среднем на 8 тысяч рублей в месяц.

Бизнес и благотворительность. Ожидания

Специалист по коммуникациям Фонда «Сибирский центр поддержки общественных инициатив» Анастасия Горохова поделилась результатами исследования, которое проводилось осенью прошлого года. В опросе приняли участие 20 организаций. Все имели опыт благотворительности и широко использовали практики филантропии.

Выяснилось, что компании по-разному реагируют на запросы о помощи. Крупные стараются отвечать на электронные письма и встречаться с теми, кто к ним обращается, маленькие предпочитают на «электронку» не отвечать и действовать через хороших знакомых. Также в Новосибирской области благотворители больше предпочитаются системную помощь, помощь в профориентации. Крупный бизнес в регионе рассказывает о том, какие проекты и благие дела проходят с его участием. Небольшие компании неохотно выносят эту информацию в публичную плоскость.

Большая часть респондентов заявила о том, что они готовы увеличить помощь, если вырастет прибыль, а новосибирский бизнес — если у благотворителей будут льготы, аналогичные европейским. И они появились! Неожиданно именно пандемия способствовала законодательному закреплению инициативы, которую долго продвигали неравнодушные компании и НКО, — налоговых льгот для благотворителей. Власть увидела и оценила роль бизнеса как важного института, способного решать актуальные социально-ориентированные задачи в сжатые сроки, и решила его поддержать. Не исключено, что именно этот фактор в 2021 году станет существенным стимулом для привлечения к программам благотворительности новых предпринимателей и компаний.

Участники конференции, подводя итоги, отметили, что для продвижения благотворительных проектов необходимо, чтобы эта работа была более системной. Для этого необходимо создавать единую региональную площадку для бизнеса, власти и НКО, где они смогут делиться наработанными практиками и методологией работы, коммуникациями, объединяться для реализации проектов и продвижения инициатив. Проработкой этого предложения планирует заняться  областное отделение «Опоры России» при консультативной поддержке регионального представительства Национального совета по корпоративному волонтерству в Новосибирской области.

Фото: pixabay.com автор: jarmoluk , из личных архивов участников, пресс-служб компаний

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Рубрики : Бизнес Социальное предпринимательство

Регионы: Сибирский федеральный округ

Теги : пандемия общество НКО волонтерство власть взаимодействие благотворительность бизнес


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