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В НГТУ НЭТИ разработали прибор для экспресс-диагностики остеопороза

  • 06/04/2021, 16:47
Авторы: Марина Санькова
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Прибор протестирован для диагностики в клинике Института лимфологии СО РАН. Сейчас разработчик ищет инвестора для создания медицинского прибора

По сообщению пресс-службы вуза, лежащее в основе нового прибора устройство для исследований добротности зданий и сооружений использует принцип выделения резонанса стоячих волн из микросейсмического шума, что позволяет оценить устойчивость зданий и других объектов капитального строительства. Таким образом в Новосибирске было проверено множество сооружений, например, Бугринский мост.

Лабораторный прототип модернизированного прибора, позволяющего определять плотность костной ткани, в конце 2019 года был протестирован на 450 добровольцах. Ученые проверяли плотность периферических костей — позвоночника, тазобедренной, локтевой, плечевых.

— Лабораторный прототип выглядит как датчики поршневого типа. Я устанавливаю их на периферическую кость, и почти мгновенно происходит накопление акустических шумов. Поскольку наш организм очень живой, все шумы проходят через кости, и создающиеся от этого волны прибор фиксирует и интерпретирует, — пояснил принцип работы устройства доцент кафедры геофизических систем физико-технического факультета НГТУ НЭТИ, кандидат технических наук Константин Федин.

Прибор был успешно протестирован именно для диагностики остеопороза в клинике Института лимфологии СО РАН. Для тестирования была сформирована группа — 35 мужчин в возрасте от 50 до 70 лет. Специалисты Института лимфологии проводили контрольное измерение рентгеновским методом Dexa, в то время как ученый использовал свой прибор. Расхождения в результатах не превысили 1 %.

В конце 2020 года Константин Федин подал заявку на получение патента. Сейчас разработчик находится в поиске инвестора для создания медицинского прибора, применять который можно будет как в крупных клиниках, так и в фельдшерско-акушерских пунктах, женских консультациях и поликлиниках.

Выглядеть он будет как карманное устройство, а для обработки данных достаточно программы, установленной на мобильном телефоне. Использование прибора Константина Федина позволит избежать вредного рентгеновского излучения. Кроме того, он безвреден для категорий пациентов, которым противопоказано рентгеновское исследование, в том числе беременным и тяжелобольным.

Фото и видео предоставлены Управлением информационной политики НГТУ

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : приборы остеопороз НГТУ НЭТИ диагностика


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