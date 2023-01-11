Сколько должны алтайские производители бальзамов новосибирскому министру?

В суде Центрального района Барнаула в настоящее время на рассмотрении находится иск Андрея Анатольевича Клюзова к компании ООО НПФ «Алтайский букет», специализирующейся на производстве напитков, фитобальзамов, БАДов и ряда других наименований продукции. Изначально дело с аналогичными участниками рассматривалось в арбитражном суде Алтайского края, куда поступило летом 2022 года. Как следует из материалов дела, истец требует от ответчика погасить задолженность на сумму более 8 млн руб. Первое заседание после предварительного, состоявшегося в декабре, назначено на 18 января.

— Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Фролова О.В., действующего на основании распоряжения о взаимозаменяемости судей №19 ГК от 08.11.2021 рассмотрел исковое заявление Клюзова Андрея Анатольевича к обществу с ограниченной ответственностью научно производственная фирма «Алтайский букет» о взыскании задолженности по договору займа №1 от 02.11.2017 в размере 5 151 550 руб. 69 коп., задолженности по возврату суммы займа, в размере 3 000 000 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 386 400 руб. — говорится в материалах Алтайского арбитражного суда до передачи их в Центральный суд Барнаула.

Как сообщает барнаульское информагентство «Банкфакс», истцом выступает не полный тёзка и однофамилец министра региональной политики Новосибирской области, политтехнолога-единоросса Андрея Клюзова, а он сам.

— В настоящий момент неизвестно, какие отношения связывали Клюзова и «Алтайский букет», — сообщает агентство. — В 2017 году он руководил краевым исполкомом «Единой России», а в 2018 году покинул регион после губернаторской избирательной кампании. В ноябре 2022 года его назначили вице-губернатором, министром региональной политики Новосибирской области. Вскоре Андрея Клюзова включили в ТОП-10 региональных кураторов внутренней политики.

Уточним, что в ноябре прошлого года Андрей Клюзов был назначен не вице-губернатором, а заместителем Андрея Травникова как председателя правительства Новосибирской области и министром региональной политики. Пост вице-губернатора тогда получил предшественник Клюзова на министерской должности Игорь Яковлев. Такие кадровые перетурбации, по неофициальной пока информации, могут быть связаны с предстоящими в 2023 году выборами губернатора Новосибирской области. Об участии в них действующих глава региона Андрей Травников напрямую ещё не заявил.

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