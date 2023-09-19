Новая волна коронавируса в Новосибирске не за горами

Новая волна коронавирусной инфекции может прийти в Новосибирскую область. Об этом сообщил ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины СО РАН Александр Чепурнов в беседе с журналистом Infopro54.

— В Москве уже довольно высокий уровень (заболеваемости). Скорость распространения будет одинаковой, следовательно нужно смотреть на прошлые графики, — прогнозирует Чепурнов.

По его мнению, в Новосибирске новую волну можно ожидать через 2 — 4 недели.

Также эксперт рассказал о новым штамме вируса.

— Я пока не вижу существенных отличий. Теоретически там (в вирусе) очень много мутаций и они почти все в районе присоединения к клеткам, а это тот район, на который нацелены все вакцины. Поэтому эффективность вакцин может быть снижена или они вовсе могут потерять свою эффективность. Это затронет как уже разработанные вакцины, так и находящееся на испытаниях. Но опять же это теоретическая опасность, — отметил Чепурнов.

По его слова, пока не понятно, как будет развиваться очередная волна коронавируса.

Напомним, 19 сентября стало известно, что в Москве медиков вывели на смену в ковидный госпиталь в павильонах музейно-просветительского центра «Сокольники». Причиной стал рост числа пациентов.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске опять растет заболеваемость ковидом.