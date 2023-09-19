Прокурор уволил чиновницу за кумавство под Новосибирском

По представлению прокурора уволен сотрудник администрации Бажинского сельсовета. Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области.

— Специалист администрации, принявшая без замечаний декларации, состоит в близком родстве с одним из сотрудников, нарушивших срок и порядок их подачи, — говорится в сообщении.

Также она скрыла от руководителя факт дисциплинарного проступка и укрыла наличие заинтересованности при исполнении обязанностей.

Указанное лицо уволено с должности муниципального служащего, три сотрудника администрации привлечены к дисциплинарной ответственности.

Ранее редакция сообщала о том, что глава Убинского района устроил на работу и выписывал премии своей двоюродной сестре и её мужу.