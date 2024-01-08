После ввода станции метро «Спортивная» пассажиропоток увеличится на 6% в Новосибирске

После ввода станции «Спортивная» пассажиропоток вырастет на 6%. Однако открытия станции жители Новосибирска ждут уже более года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэрию города.

— Ввод в эксплуатацию станции «Спортивная» позволит повысить транспортную доступность многофункциональной ледовой арены и прилегающего парка, — отметили в мэрии.

Напомним, что строительство станции метро «Спортивная» стартовало в 2019 году и было приурочено к Молодёжному чемпионату мира по хоккею. Ориентировочная стоимость объекта на тот момент составляла 3 млрд рублей. Сдать объект планировали осенью 2022 года, потом в середине 2023 года.

Ранее редакция сообщала о том, что строительство станции метро «Спортивная» продлили до 25 июня 2024 года.