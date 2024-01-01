Беспилотники обследуют кровли домов в Новосибирске

За один день в конце декабря беспилотники МЧС России по Новосибирской области обследовали 130 домов. Благодаря этому удалось выявить 28 нарушений.

— Беспилотник может достаточно быстро обследовать довольно большую площадь. Все нарушения фиксируются на видеокамеру, — поясняет Евгений Пузырев начальник отдела организации и применения беспилотных авиационных систем и авиационно-спасательных технологий Главного управления МЧС России по Новосибирской области.

Все материалы МЧС передает в МинЖКХ региона. При выявлении нарушений ведомство применяет к управляющим компаниям и ТСЖ меры профилактического и административного воздействия.

Как пояснили в пресс-службе МЧС, беспилотники обследуют здания в различных районах города с 2022 года. За это время совместно с жилищной инспекцией специалисты совершили 88 полетов.

В МЧС напомнили, что при снегопадах и перепадах воздуха риск схода с крыш снега и наледи увеличивается. В связи с этим управляющим компаниям, владельцам частных и дачных домов нужно своевременно приводить в порядок кровлю, чтобы избежать происшествий.

Ранее редакция сообщала о том, что четырехэтажная сосулька напугала жителей дома под Новосибирском.