Новичкам в Новосибирске работодатели предлагают более высокие зарплаты

За один год спрос на кадры в Новосибирской области вырос на 15%. При этом, официальный уровень безработицы в регионе составил 3,0%. Кадровый голод вынуждает компании предлагать соискателям более высокие зарплаты. Таким образом в сентябре новички на рынке труда стали в среднем получать 79,5 тыс. руб. в месяц. Этот показатель на 7% больше аналогичного периода прошлого года. Такие данные предоставили аналитики сервиса «Авито Работа». Для сравнения, по данным HeadHunter Сибирь, средняя зарплата в регионе сегодня составляет 71 тыс. руб.

На фоне дефицита кадров у соискателей сократился и период поиска работы. Теперь большинству жителей региона (53%) достаточно одного месяца, чтобы найти подходящую вакансию. При этом, 29% из них трудоустраиваются в течение двух недель.

— 71% респондентов уровень зарплаты считают приоритетным фактором, — отметила региональный представитель «Авито Работы» в Сибири Екатерина Салостий.

Вторым по популярности требованием соискателей является свободный график (45%), третьим — хорошие отзывы о работодателе от сотрудников (31%). Помимо этого, они учитывают такие факторы, как «Хорошая репутация компании-работодателя» (29%) и «Подробное описание условий и обязанностей на рабочем месте (28%)».

Чтобы привлечь сотрудников, компании не только повышают зарплаты, но и предлагают более комфортные условия труда, а также всевозможные компенсации. Так, в 18 тысячах вакансий, открытых в этом году, работодатель предлагает соискателям бесплатное питание и корпоративный транспорт. И этот показатель на 26% больше, чем годом ранее. Чаще всего такие условия предлагают в следующих отраслях: «Продукты питания» (11%), «Розничная торговля» (9%), «Гостиницы, рестораны, общепит, кейтеринг» (8%), «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование» и «Товары народного потребления» (по 6%).

Работодатели Новосибирска заманивают сотрудников вакансиями с проживанием.