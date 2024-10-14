В трех округах Новосибирской области прошли первые муниципальные выборы

Облизбирком подвел итоги выборов депутатов Карасукского, Маслянинского и Татарского муниципальных округов первых созывов. Всего в трех районах проголосовали более 25 тысяч избирателей. В Карасукском районе на выборы пришли почти 26% от зарегистрированных избирателей, в Маслянинском — 44%, в Татарском — почти 29%.

В ходе выборов замещалось 79 депутатских мандатов. Большинство получила «Единая Россия» — 75 мандатов. У КПРФ — 2 мандата, 1 получил выдвиженец от партии «Новые люди», 1 — самовыдвиженец.

Напомним, Карасукский, Маслянинский и Татарский районы Новосибирской области с 2025 года станут муниципальными округами. Такое решение приняли депутаты на майской сессии регионального парламента. В каждом муниципальном округе будет единая администрация и совет депутатов.

— Раньше была двухуровневая система муниципального управления: сельсоветы и районные советы. В федеральном законодательстве принято решение, что они могут быть объединены и создан муниципальный округ, — ранее пояснял председатель комитета по АПК Заксобрания Денис Субботин.

Напомним, в рамках реформы и повышения эффективности публичной власти в 2021 году были внесены изменения в 131-ФЗ об общих принципах муниципального самоуправления (МСУ), которые определили правовой статус муниципального округа. Этим же законом были определены переходные периоды, в течение которых регионы должны привести свое законодательство в соответствие с федеральным — до конца 2024 года. Как отмечал министр финансов Новосибирской области Виталий Голубенко, муниципальный округ будут формироваться не с нуля, а за счет объединения муниципальных поселений и районов, так как они ограничены общей территорией. По его словам, для муниципального округа предполагается установить более высокий норматив по отчислениям с упрощенной системы налогообложений — 70%. В Минфине рассчитывают, что это будет стимулом для развития бизнеса на территории округа, а также простимулирует районы к преобразованию в муниципальные округа.

Ранее редакция сообщала о том, что единороссы получили большинство мандатов на выборах в Новосибирской области.