Режим черного неба вводится в Новосибирске

В Новосибирске объявлен режим неблагоприятных метеоусловий, который будет действовать с вечера понедельника по пятницу. В этот период в воздухе могут накапливаться вредные примеси.
— С 18:00 14 октября до 10:00 18 октября на территории Новосибирска ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе первой степени опасности, — рассказали в пресс-службе Министерства природных ресурсов и экологии региона со ссылкой на данные ФГБУ«Западно-Сибирское УГМС».
Стоит отметить, что в Ленинском районе зафиксировано повышенное содержание фтористого водорода в воздухе. Предельно допустимая концентрация (ПДК) этого вещества превышает допустимый уровень и составляет до 1,3 миллиграмма на кубический метр. Для сравнения, среднесуточная ПДК фтороводорода в воздухе населённых пунктов не должна превышать 0,005 миллиграмма на кубический метр.
В условиях плохой погоды источником смога становятся выхлопные газы автомобилей и выбросы промышленных предприятий. В безветренную погоду в воздухе наблюдается явление приземной инверсии, когда температура у земли становится ниже, чем в верхних слоях атмосферы. Это приводит к скоплению вредных веществ у поверхности земли.
В этот период предприятиям, деятельность которых связана с выбросами загрязняющих веществ в атмосферу, необходимо сократить выбросы. Горожанам рекомендуется проводить меньше времени на улице и ограничить использование личных автомобилей.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске введен режим «черного неба».
Источник фото: Infopro54 / Автор — Артём Рязанов
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